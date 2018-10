Abiel Hailu mit neuer Bestzeit aufs Podium

Kreisverdener überzeugen in Bremen

+ Christian Siedlitzki belegte den achten Platz über die zehn Kilometer.

Verden - 37 Langstreckler aus den LGKV-Vereinen waren beim SWB-Marathon in Bremen vertreten. Zur Auswahl standen drei verschiedene Strecken. Entweder ging es über die volle oder halbe Marathondistanz oder über 10 Kilometer. Für das stärkste Ergebnis aus Sicht des Kreis Verden sorgte der Oytener Abiel Hailu, der sich als dritter über 10 km mit knappem Rückstand auf die Brüder Marius und Lukas Abele vom Läuferclub SSC Hanau Rodenbach auf starke 32:06 Minuten verbesserte. Auch der Armsener Christian Siedlitzki war im Vorderfeld vertreten. Am Ende kam er nach 36:27 Minuten ins Ziel und landete damit in der Gesamtwertung auf Rang acht und feierte mit dieser Zeit zudem seinen 15. Altersklassensieg im 17. Rennen dieses Jahres.