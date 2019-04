Abiel Hailu glänzt beim Halbmarathon

15 LGKV-Läufer in Berlin

+ Beim Straßenlauf in Hannover über die zehn Kilometer präsentierte sich Christian Siedlitzki in guter Form.

Verden – 15 LGKV-Läufer nutzen das gute Frühlingslaufwetter zu flotten Zeiten beim Berliner Halbmarathon und in Hannover über die volle und halbe Marathondistanz sowie über 10 Kilometer. Die stärkste Leistung gelang in Hannover dem Oytener Abiel Hailu, der sich im Halbmarathon als neunter unter fast 6000 Läufern auf 1:12:22 Stunden verbesserte. Trainingskamerad Fisha Werede kommt nach seiner langen Verletzungspause weiter in Form und verbesserte sich in Hannover als siebter unter 2082 Läufern über 10 km gegenüber seinem kürzlich in Lingen erreichten Ergebnis um zwölf Sekunden auf 34:31 Minuten. Auf Rang elf landete der Armsener Christian Siedlitzki in 35:50 Minuten. Damit verpasste er den Sieg in seiner Altersklasse lediglich um vier Sekunden.