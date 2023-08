FC Verden 04: Abgezockt und unaufgeregt zum 4:0

+ © von Staden Versucht in dieser Szene akrobatisch an das Sportgerät zu gelangen: Verdens Daniel Kunkel (28). © von Staden

Der FC Verden 04 wahrte am Sonntag durch einen hochverdienten 4:0 (1:0)-Heimerfolg über den sehr tief stehenden MTV Treubund Lüneburg seine Weiße Weste in der Fußball-Landesliga und kam im vierten Saisonspiel zu seinem vierten Sieg.

Verden – Für die einen war es ein Heimauftritt des Fußball-Landesligisten FC Verden 04, in dem die Gastgeber mit minimalem Aufwand einen hohen Ertrag erzielten, für Verdens Coach Frank Neubarth indes war das glatte 4:0 (1:0) seines Teams über den MTV Treubund Lüneburg „ein hochverdientes Ergebnis, das wir uns taktisch clever und unaufgeregt gegen einen tief stehenden Gegner erarbeitet haben.“

Natürlich musste der Übungsleiter später auch eingestehen, „dass wir zur Pause schon klarer als nur mit 1:0 hätten führen müssen. Denn die Chancen waren ja da, wir haben sie aber etwas leichtfertig liegen lassen“, dachte Neubarth da vor allem an die Möglichkeiten von Jonas Austermann, der erst in der vierten und dann noch einmal in der 44. Minute freistehend am Lüneburger Keeper scheiterte sowie an den Treffer von Bastian Reiners (24.), bei dem der Torschütze hauchzart im Abseits gestanden haben soll. Allerdings: Es hätte zur Pause durchaus auch 1:1 stehen können. Denn erst traf Lüneburgs Leo Grams mit einer 30-Meter-Bogenlampe nur das Lattenkreuz (16.), dann musste FC-Keeper Jascha Tiemann sein ganzes Können gegen Routinier und Kapitän Steffen Hattendorf aufbringen, um dessen Kopfball nach Eckballstoß zu entschärfen (32.). So war die sicherlich verdiente Führung der Hausherren, die enorm viel Ballbesitz hatten, durch Jan-Ole Müller per Kopf nach Austermann-Flanke (41.) alles andere als ein „Ruhekissen“.

Im zweiten Abschnitt tat sich dann lange herzlich wenig. Das lag vor allem an den Gästen, die tief stehend nur auf Fehler der Gastgeber hofften. „Diesen Gefallen haben wir ihnen aber nicht getan. Sicherlich sind wir in Durchgang zwei etwas ins Stocken geraten. Das 2:0 war dann aber schließlich der Dosenöffner“, so Neubarth. Das erzielte Reiners mit einem Knaller aus der Distanz, der erst an der Latte landete und dann mit viel Drall doch noch den Weg vom Boden ins Netz fand (80.). Danach ging bei den Gästen der Kopf nach unten, hissten sie endgültig die Weiße Fahne. So konnten der gerade erst eingewechselte Philipp Schippert (83.) sowie der unermüdliche Dennis Hoins (90.+1) nach feiner Kombination noch zwei Buden draufpacken.

Damit wahrten die Reiterstädter doch recht souverän ihre Weiße Weste, fuhren ihren vierten Sieg im vierten Saisonspiel ein, auch wenn sicherlich nicht alles Gold war, was am Sonntag am Hubertushain glänzte.