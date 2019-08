Ein abgespecktes Programm

Seit dem vergangenen Sonntag rollt nun auch in der 1. Fußball-Kreisklasse wieder das Leder. Allerdings noch in einer leicht abgespeckten Form, kamen doch nur vier Liga-Spiele zur Austragung.

SV Wahnebergen - TSV Thedinghausen 1:4 (0:3). „Eine völlg verdiente Heimpleite gab es da für uns am Ende des Tages“, schüttelte später SVW-Trainer Jörg Behrens nur den Kopf. Bereits zur Pause war da durch die Treffer von Marius Florin Avram (11./25.) und Paul Blümle (13.) mit einem 0:3-Rückstand bereits die Messe gelesen. Im zweiten Durchgang gelang dem Gastgeber durch Alexander Rippe zwar der Anschlusstrefer zum 1:3 (76.). Fünf Minuten vor dem Ende aber stellte Marius Florin Avram mit seinem dritten Treffer den alten Abstand wieder her und sorgte somit gleich mal für lange Gesichter bei den Platzherren.

TSV Achim II - TSV Fischerhude-Quelkhorn II 1:1 (1:1). „Das war über weite Strecken doch eine ausgeglichene Partie. Deshalb geht dieses Ergebnis auch voll in Ordnung“, befand da später Gästetrainer Jörg Seekamp. Die Hausherren gingen nach einer halben Stunde durch ein Eigentor von Paul Schellin mit 1:0 in Führung. Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel kamen die Fischerhuder aber durch Mahmut Kadah zum Ausgleichstreffer. In Halbzeit zwei passierte nicht mehr viel und so blieb es nach 90 Minuten beim Stand von 1:1.

SVV Hülsen II - TSV Brunsbrock II 0:1 (0:0). „Ich bin tief enttäuscht. Wir haben nie das abrufen können, was wir drauf haben“, war Hülsens Trainer Vurus Koray am Ende des Tages gar nicht mit Leistung seiner Mannschaft einverstanden. So setzte sie nicht im Ansatz das um, was man sich vorgenommen hatte und verlor am Ende zwar nur knapp aber unter dem Strich letzendlich mehr als verdient. Das Tor des Tages zum Auswärtssieg für die Roten Teufel erzielte Suleyman Kone in der 64. Spielminute.

MTV Riede II - SV Baden 2:1 (1:1). Am Ende war es für Riedes Trainer Thomas Ripke ein eher glücklicher Sieg seiner Truppe, „denn nach einer ausgeglichenen Partie hatte das Spiel meiner Meinung nach keinen Sieger verdient gehabt.“ Im ersten Abschnitt war der Gastgeber die bessere Mannschaft und ging nach einer halben Stunde durch Tom Salecker in Führung. Drei Minuten vor der Pause glich Denis Rogosin per Handelfmeter für die Gäste aus. Im zweiten Abschnitt hatte Baden dann mehr Spielanteile. Gut eine Viertelstunde vor Schluss ging der Gastgeber jedoch durch Keyvan Malekey erneut in Führung, die bis zum Abpfiff gehalten wurde. ml