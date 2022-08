2:4 – aber Oytens Trainer Jan Fitschen nicht unzufrieden

Von: Kai Caspers

Schneller am Ball als Worpswedes Johannes Wegener: Oytens Joel Arouna Ahizi (rechts). © Hägermann

Nichts wurde es mit dem zweiten Heimsieg für Fußball-Bezirksligist TV Oyten. Gegen den FC Worpswede musste sich die Fitschen-Elf mit 2:4 geschlagen geben.

Oyten – Das war nichts für schwache Nerven. In einer am Ende extrem hektischen und hitzigen Partie musste sich Fußball-Bezirksligist TV Oyten am Freitagabend dem FC Worpswede mit 2:4 (2:1) geschlagen geben. Dennoch zeigte sich Trainer Jan Fitschen nicht unzufrieden, da er gleich auf einige Stammkräfte verzichten musste.

Das war dann vor allen Dingen zu Beginn der Partie ganz deutlich zu sehen. Die Gastgeber stürzten von einer Verlegenheit in die nächste. Bereits nach 24 Sekunden musste TVO-Keeper Philipp Anton Tüns nach einem katastrophalen Fehlpass von Manuel Brzozowski Kopf und Kragen riskieren, um einen Rückstand zu vermeiden. Allerdings war auch das nicht der Weckruf für seine Vorderleute. Im Gegenteil. In der vierten Minute fühlte sich in der Oytener Defensive niemand für Derrick Ampofo verantwortlich und der Worpsweder Sturmtank traf ungehindert per Kopf – 0:1. Nur drei Minuten später hatte Ampofo den nächsten Treffer auf dem Fuß, doch er scheiterte an Tüns. Glück für die Gastgeber, dass Jan-Henrik Kück den Nachschuss an den Pfosten setzte. „Da waren wir einfach noch zu unsortiert und hatten sicher Glück, dass wir nicht noch höher zurückgelegen haben“, musste Jan Fitschen eingestehen. „Doch ab der 20. Minuten waren wir dann endlich besser im Spiel und haben nicht mehr so viel zugelassen“, lobte der TVO-Coach.

Amadinho Kone verschießt einen Strafstoß

Wie aus dem Nichts dann der Ausgleich. In der 30. Minute leistete sich FC-Torhüter Jakob Sebastian Reiter einen völlig unnötigen Ballverlust an Arouna Joel Ahizi und dessen Pass verwertete Moritz Krimmer zum 1:1. Und es kam noch besser für die Gastgeber. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) war Tom Witte nach einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle. Pikant: Der Schiedsrichter hatte zuvor auf Abstoß entschieden. Doch auf Intervention der Oytener befragte er noch einmal Worpswedes Keeper und der gab fairerweise zu, dass er vor der Linie noch mit den Händen am Ball gewesen ist. Respekt!

In der Kabine hatte Fitschen dann augenscheinlich die richtigen Worte getroffen. Denn die Gastgeber waren nun deutlich besser in der Partie. In der 55. Minute hatte Tobias Stripling dann die Chance auf den nächsten Treffer. Doch anstatt aus zentraler Position den Abschluss zu suchen, legte er den Ball noch einmal quer. Zum allgemeinen Entsetzen der Oytener zeigte der Schiedsrichter dann nach einer Aktion von Amadinho Kone gegen Ampofo in der 71. Minute auf den Punkt. Das nutzte Dimitri Khoroshun zum 2:2. Nur zwei Minuten später klingelte es nach einem direkt verwandelten Freistoß aus 30 Metern von Khoroshun erneut im Kasten der Gastgeber – 2:3. Dabei machte der ansonsten überzeugende TVO-Keeper Tüns jedoch keine gute Figur. „Wir haben die Köpfe aber nicht hängen lassen“, lobte Fitschen. In der 79. Minute hatte Kone dann nach einem Foul an Tobias Stripling den Ausgleich auf dem Fuß. Doch er setzte den fälligen Strafstoß neben das Tor. Im Anschluss warfen die Oytener zwar alles nach vorne, doch richtig gefährlich wurde es nicht mehr. Der endgültige Knock-out dann in der Nachspielzeit (90.+3), als Felix Ambrosi einen Konter zum 2:4 abschloss. Fitschen: „Ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf.“