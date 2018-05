0:0 – aber Muzzicato ist nicht unzufrieden

Uphusen - Serie ausgebaut: Durch das 0:0 beim MTV Eintracht Celle ist Fußball-Oberligist TB Uphusen seit nunmehr acht Spieltagen ungeschlagen. Dennoch herrschte nicht nur eitel Sonnenschein auf Seiten des Teams von Fabrizio Muzzicato. Zum einen verpassten die Arenkampkicker durch das Unentschieden eine mögliche Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt. Und zum anderen schied nicht nur Kevin Artmann verletzt aus, sondern kassierte der für ihn eingewechselte Yagmur Horata eine Minute vor dem Abpfiff nach einer Tätlichkeit auch noch die Rote Karte. Vorausgegangen war ein Konter über Ali Achour, der von einem Gegenspieler von hinten rüde von den Beinen geholt wurde. „Im Zuge dessen kam es zu einer Rudelbildung, bei der Yagmur einen Celler gekniffen haben soll“, klärte Muzzicato auf. „Mal sehen, wie lange wir auf ihn verzichten müssen.“

Ansonsten zeigte sich der TBU-Coach keinesfalls unzufrieden mit dem Unentschieden beim designierten Absteiger. „Nach den letzten Ergebnissen ist natürlich auch die Erwartungshaltung im Umfeld merklich gestiegen. Aber Celle hat das vor allem in der ersten Hälfte richtig gut gemacht. Auch wenn der MTV nicht wirklich zwingend gewesen ist, hat er über die schnellen Außenspieler doch für viel Betrieb gesorgt“, war das Remis zur Pause für Muzzicato schon in Ordnung. Allerdings hätte Philipp-Bruno Rockahr den TBU auch in Führung bringen können, als er alleine auf MTV-Keeper Rienass zulief. „Leider hat er nicht den Abschluss gesucht, sondern wollte noch am Keeper vorbei gehen. Das war ein Haken zu viel“, monierte Uphusens Trainer. „Spielerisch war es dennoch eine Steigerung im Vergleich zu den vergangenen Auftritten. Zumindest bis zum letzten Drittel. Da hat es dann an den entscheidenden Pässen gefehlt.“ Nach dem Wechsel hatte der TBU dann mehr vom Spiel, doch Yannis Becker verpasste gleich zweimal (70./78.) den Siegtreffer für seine Farben. J kc