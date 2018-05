3:2 – Langwedel-Völkersen schlägt erschreckend schwache Verdener

Langwedel - Von Kai Caspers. Schon vor dem Derby in der Fußball-Bezirksliga gegen den haushohen Favoriten und Tabellenführer FC Verden 04 hatte Jan-Ole Post seinem Team eine lautstarke Ansage gemacht.

„Es kann hier heute nur einen Sieger geben. Und das sind wir“, gab er seinen Mitspielern mit auf den Weg. Und der Kapitän des FSV Langwedel-Völkersen sollte recht behalten. Kein Wunder, dass die Gastgeber ihrer Freude nach dem 3:2 (3:1)-Erfolg freien Lauf ließen und die frustrierten Gäste mit einem lautstarken „Derbysieger, Derbysieger, hey hey“ auf die kurze Heimreise schickten.

Das Spiel hätte aus Sicht der Gastgeber besser nicht beginnen können. Zwar zappelte das Leder nach gerade einmal zwei Minuten bereits im FSV-Netz, doch der Linienrichter hatte zuvor eine Abseitsposition gesehen. In der fünften Minute dann jedoch ein regulärer Treffer. Nachdem Sören Radeke Daniel Throl im Strafraum von den Beinen geholt hatte, verwandelte dieser den fälligen Strafstoß sicher zum 1:0 (5.).

In der 13. Minute bereits das 2:0 durch Faruk Senci, der eine tolle Vorarbeit von Bastian Heimbruch eiskalt veredelte. Aber damit war die Leidenszeit für die Verdener noch nicht vorbei. Denn in der 20. Minute stellte Niclas Tiedemann mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 3:0. Und was war mit dem so hochgelobten Tabellenführer? Nichts. Das musste auch Trainer Sascha Lindhorst eingestehen.

„Die ersten 30 Minuten waren einfach schrecklich. Wir haben nur mit langen Bällen operiert, waren völlig planlos. Und was die Gegentreffer angeht – es war im Vorfeld alles angesprochen, worauf es ankommt“, schüttelte Lindhost nur den Kopf. Auch FSV-Coach Dariusz Sztorc hatte die Verdener deutlich stärker erwartet. Allerdings spielte das für ihn keine große Rolle.

„Das sind definitiv drei Bonuspunkte für uns. Dennoch dürfen wir jetzt nicht übermütig werden, sondern müssen bescheiden bleiben. Denn noch haben wir nichts erreicht.“ In der 40. Minute leistete sich Langwedels Sedat Tavan dann einen Stockfehler vor dem eigenen Strafraum und holte danach Maximilian Schulwitz von den Beinen – Strafstoß. Diesen verwandelte der Gefoulte sicher zum 1:3-Pausenstand.

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte hätte Schulwitz dem Spiel eine neue Richtung geben können, doch er vergab gleich zweimal (46./49.) freistehend. „Normalerweise macht Maxi die mit geschlossenen Augen. Aber heute sollte es wohl nicht sein“, haderte Lindhorst. In der Folge hatten die Gäste optisch zwar deutlich mehr vom Spiel, doch alles wirkte auch weiterhin ziemlich planlos. Sztorc: „Wir hätten uns einige brenzlige Situationen ersparen können.

Schließlich haben wir immer wieder Nadelstiche gesetzt. Leider waren die nicht von Erfolg gekrönt. Dennoch war ich überrascht, dass wir doch noch über 90 Minuten einen vernünftigen Kampf anbieten konnten.“ Nachdem Schulwitz zwei weitere klare Chancen (67./79.) vergeben hatte, kassierte der zur Pause eingewechselte Amer Özer nach einer Tätlichkeit (82.) an Bastian Heimbruch auch noch die Rote Karte. Zwar verkürzte Philipp Breves für den FC per Freistoß noch auf 2:3 (90.3), doch das störte beim FSV niemanden mehr, da danach direkt der Schlusspfiff ertönte.