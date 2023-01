TSV Etelsen 1:2 – aber Coach Nils Goerdel zufrieden

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Torschütze für Etelsen: Simon Gloger. © Hägermann

Mit dem allerletzten Aufgebot war Fußball-Landesligist TSV Etelsen zum Test beim Brinkumer SV gereist – daher zeigte sich Nils Goerdel trotz der 1:2 (1:1)-Niederlage zufrieden.

Etelsen - „Wir haben die erste Halbzeit kontrolliert. Und das, obwohl uns von den zentralen Mittelfeldspielern auf der Sechs, Acht und Zehn einzig Fredi Bormann zur Verfügung stand“, so der Coach lobend.

Einen guten Eindruck hinterließ Moritz Nientkewitz, Winter-Zugang vom FC Verden 04. Zwar konnte sich der Keeper nicht allzu oft auszeichen, „aber er war aktiv, präsent und hat prima mitgespielt“, wie Goerdel meinte. Auch Hauke Worthmann, der sich nach langer Verletzungspause im Aufbau befindet, hielt 20 Minuten schmerzfrei durch.

Simon Gloger gelingt das 1:1

Nachdem Luca Bischoff am Innenpfosten gescheitert war, ging der Bremen-Ligist durch Mohammad Habibullah per Konter 1:0 (25.) in Führung. Das 1:1 markierte Simon Gloger am zweiten Pfosten nach starker Vorarbeit von Alex Ruf auf dem Flügel (34.). Zu Beginn der zweiten Halbzeit machte Brinkum eine Viertelstunde Druck, dann befreite sich Etelsen und überzeugte mit guten Pässen in die Tiefe. Bastian Reiners und Luca Bischoff vergaben Chancen, per Konter traf dann abermals Habibullah zum 2:1 für die Gastgeber. Am dichtesten dran war Worthmann, der in der 88. Minute den Pfosten traf. „Ein Remis wäre auf jeden Fall verdient gewesen“, lautete das Resümee von TSV-Coach Goerdel.