4:9 – aber Kai Emigholz präsentiert sich in Neurönnebeck in Galaform

Posthausens Kai Emigholz blieb in Neurönnebeck ungeschlagen. Verhindern konnte er das 4:9 damit aber nicht.

Posthausen - Während der TSV Posthausen der Rückrunde in der Tischtennis-Bezirksliga ganz entspannt entgegenblicken kann, benötigt der TV Oyten II schon ein kleines Wunder, wenn der drohende Abstieg noch verhindert werden soll. Auch der TTC Hutbergen verpasste durch das 6:9 gegen den SV Werder Bremen IV den möglichen Befreiungsschlag und hat als Tabellensiebter nur einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz.

TSV Posthausen - TSV Worpswede 9:2. „Das war ein Pflichtsieg. Allerdings lief es für uns auch sehr gut“, verwies Posthausens Kai Emigholz auf den guten Start. Denn nachdem die Gastgeber in den Doppeln ein 2:1 vorgelegt hatten, gingen die nächsten vier Einzel ebenfalls an Posthausen. Dabei musste sich lediglich Emigholz etwas strecken, doch letztlich gewann er nach 1:2-Rückstand noch mit 11:8 im fünften Satz gegen Hausmann – 6:1. Auch die folgende Niederlage von Björn Robbers brachte die Gastgeber nicht von ihrem Weg ab, denn Axel Oestmann stellte umgehend den alten Abstand wieder her.

Spannung pur dann im oberen Paarkreuz. Im Duell der Spitzenspieler ließ sich Posthausens Torsten Schrodt gegen Julian Ambrosi auch von einem 0:2 nicht aus der Ruhe bringen, sondern glich durch ein 11:6, 11:3 zum 2:2 aus. Im entscheidenden Durchgang hatte Schrodt dann das nötige Quäntchen Glück auf seiner Seite und krönte seine Aufholjagd mit dem 14:12. Auch für Sönke Thomfohrde ging es gegen Materialspieler Haar über die volle Distanz. Dabei hatte er beim 11:7 das bessere Ende auf seiner Seite und zeichnete für den 9:2-Endstand verantwortlich.

Emigholz: „Wir haben eine gute Hinrunde gespielt“

Neurönnebecker TV - TSV Posthausen 9:4. Beim Tabellenzweiten setzte es die erwartete Niederlage. Für Emigholz jedoch kein Problem. „Wir haben eine gute Hinrunde gespielt. Das Spiel wäre ohnehin ein Bonus gewesen. Jetzt hoffen wir mal, dass Neurönnebeck aufsteigt“, verwies der Posthauser mit Blick auf die unfreundliche Atmosphäre. In Bremen-Nord sahen sich die Gäste zunächst einem 1:2 gegenüber. Lediglich Thomfohrde/Emigholz waren erfolgreich. Ausgeglichen verliefen dann die nächsten vier Einzel. Während Schrodt und Emigholz erfolgreich waren, mussten sich Thomfohrde und Christian Schlüter geschlagen geben.

Danach setzte es jedoch vier Niederlagen in Folge zum 8:3 – die Vorentscheidung. Was folgte, war der große Auftritt von Kai Emigholz. Gegen Vlad Marjasov, der bis dato eine Bilanz von 16:0 gehabt hatte, ließ sich der Posthauser auch vom 0:2-Rückstand nicht beeindrucken und sorgte durch das 11:7 im fünften Satz für die erste Niederlage Marjasovs. Zu mehr reichte es jedoch nicht, da sich Schlüter im Anschluss geschlagen geben musste.

Christopher Uhlig hatte Pech

TTC Hutbergen - SV Werder Bremen IV 6:9. Mit einem 1:2-Rückstand gingen die Gastgeber aus den Doppeln. Dabei wäre durchaus mehr möglich gewesen, denn sowohl Hesse/Metzing als auch Kuhnt/Uhlig verspielten eine Führung und unterlagen jeweils knapp im fünften Satz. Lediglich Otto/Blume waren erfolgreich. In den Einzeln sorgte Tobias Hesse zwar umgehend für das 2:2, doch danach folgten drei Niederlagen. Pech hatte dabei Christopher Uhlig, der mit 10:12 im fünften Satz verlor. Keine Probleme hatte indes Andreas Otto und auch Spitzenspieler Tobias Hesse unterstrich mit seinem zweiten Einzelsieg beim 3:0 gegen Hill seine gute Form – 4:6. Im Anschluss reichte es aber nur noch zu einem Fünf-Satz-Erfolg von Tobias Metzing sowie dem zweiten Tagessieg von Andreas Otto.

TV Oyten II - TuS Huchting 2:9. Der ungeschlagenen Tabellenführer aus Huchting war definitiv eine Nummer zu groß für die Gastgeber. Das wurde bereits in den Doppeln deutlich – 0:3. Auch in den Einzeln setzte sich die Überlegenheit der Gäste fort. Erst Dennis Metko beendete die Niederlagenserie und gewann deutlich mit 11:7, 11:8, 11:9 gegen Murck zum 1:6. Unglücklich mit 9:11 im fünften Satz unterlag im Anschluss Björn Drinkmann gegen Thies, ehe Tim Loebert beim 11:6 im entscheidenden Durchgang gegen Helvogt das bessere Ende auf seiner Seite hatte und für den letzten Punkt des designierten Absteigers sorgte. - kc