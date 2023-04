0:2 – Uwe Bischoff sieht seinen SVV Hülsen trotz erster Pleite des Jahres als besseres Team

+ © von Staden Haderten nach der ersten Pleite in diesem Jahr: Die Hülsener Trainer Uwe Bischoff (links) und Lars Büsing. © von Staden

Der letzte April-Tag wurde dem SVV Hülsen zum Verhängnis: Mit der 0:2 (0:0)-Heimpleite gegen den Heeslinger SC II musste sich die Bischoff-Elf in der Bezirksliga erstmals in diesem Jahr geschlagen geben.

Hülsen - „Dabei waren wir das bessere Team, haben sehr guten Fußball geboten. Ein Lob an die ganze Truppe. Aber zwei kuriose Tore führten zum Sieg des Zweiten“, haderte Trainer Uwe Bischoff nur mit dem Ergebnis – mit der Leistung zeigte er sich vollauf zufrieden.

Die Gastgeber ließen den Ball prima laufen, während die Oberliga-Reserve lediglich mit langen Schlägen ihr Heil suchte. Hülsen besaß in der ersten Hälfte auch einige Chancen, so scheiterte Marcel Meyer mit einem Freistoß am Außenpfosten (45.).

Tjare Müller und Justin Quiring im Pech

Auch nach dem Wechsel war der SV Vorwärts dem Tor näher: Tjare Müllers Schuss aus 16 Metern parierte Keeper Oeser erstklassig, Justin Quiring traf auf 20 Metern knapp neben den Kasten. Dann der kuriose Rückstand: Die aufgerückte Heimelf verlor im Mittelfeld den Ball, im Zweikampf traf Nico Finke die Kugel – die trumpfte auf und sprang über Keeper Dennis Richter hinweg zum 0:1 (69.) in die Maschen. „Ein Platzfehler“, so Bischoff.

Wenig später eroberte Kraßmann das Spielgerät gegen Justin Richter, der Hülsener foulte ihn an der Torauslinie – den Strafstoß verwandelte Enis Busch zum 0:2 (72.).