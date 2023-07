Abdu Nasraoglu freut sich auf das Duell gegen den TB Uphusen

Von: Kai Caspers

Soll für die nötigen Tore im Duell beim TSV Achim sorgen: Uphusens Stürmer Hugo Magouhi. © Hägermann

Erstes Pflichtspiel für den TB Uphusen. Im Bezirkspokal beim TSV Achim ist der Landesligist der klare Favorit.

Achim – In der Qualifikationsrunde zum Fußball-Bezirkspokal erwartet Kreisligist TSV Achim am Sonntag, 15 Uhr, den TB Uphusen. Dabei gibt sich Trainer Abdu Nasraoglu vor dem Duell gegen den Landesligisten keinen großen Illusionen hin. „Der TBU ist natürlich der klare Favorit. Aber wir freuen uns auf die Partie und sehen es als schöne Einheit an.“

Bei den Achimern hat es einen gewissen Umbruch gegeben. Zwar haben nur zwei Akteure den TSV verlassen, unter anderem spielt Lewin Peno nun für den TBU, doch dafür gilt es zahlreiche Neuzugänge zu integrieren. „Das ist noch nicht ganz geschafft in den beiden Wochen. Ich bin aber dennoch mit der bisherigen Vorbereitung sehr zufrieden, da mit bislang immer eine hohe Anzahl an Spielern zur Verfügung gestanden hat. Gegen Uphusen gilt es läuferisch an die Grenzen zu gehen und vor allen Dingen defensiv gut zu stehen. Auf jeden Fall können wir einige Erkenntnisse aus dem Spiel ziehen“, so Nasraoglu.

Philipp Rockahr, Co-Trainer des Landesligisten, wollte im Vorfeld erst gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. „Das muss für uns eine Pflichtaufgabe sein. Daher erwarte ich auch einen klaren Sieg, zumal wir lediglich auf Dennis Janssen verzichten müssen. Wichtig ist, dass wir die nötige Konsequenz im Abschluss an den Tag legen. Aber daran haben wir zuletzt im Training verstärkt gearbeitet“, nimmt „Rocky“ seine Offensivspieler um Hugo Magouhi in die Pflicht. Für den Sieger geht es dann am Sonntag, 23. Juli, zum TSV Etelsen. kc