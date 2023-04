Spielabbruch in Hönisch überschattet Kreisliga-Spieltag

Von: Björn Drinkmann

Uphusens Salim Kaldirici behauptet hier den Ball nicht nur gegen Lohbergs Hannes Hammer (18). © Hägermann

Während der SVV Hülsen II am Wochenende seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Kreisliga feiern konnte und Klassenprimus TSV Etelsen II überraschend klar verlor, musste die Partie zwischen dem SV Hönisch und dem TV Oyten II kurz vor Schluss abgebrochen werden.

SV Hönisch - TV Oyten II Abbr. Das Spiel zwischen dem SV Hönisch und dem TV Oyten II wurde beim Stande von 0:1 in der 85. Minute abgebrochen, da die Schiedsrichterassistentin laut TVO-Coach Steffen Rathjen von Hönischer Zuschauern massiv beleidigt und bespuckt worden sein soll. Dem Schiedsrichter blieb daher keine andere Wahl, als das Spiel abzubrechen. Zuvor hatten die defensiv agierenden Oytener nach einer Ecke von Michele Troia die Führung erzielt. Meik Kothrade stand am ersten Pfosten goldrichtig und köpfte ein (12.). Danach plätscherte die Partie vor sich hin und die Gastgeber hatten nur wenige gute Möglichkeiten. Per Konter hätten die Oytener erhöhen können, ehe das Spiel dann abgebrochen wurde.

TB Uphusen II - TSV Lohberg 2:4 (2:0). „Das war die schlechteste zweite Halbzeit, seitdem ich in Uphusen bin“, schimpfte Spielertrainer Aykut Kaldirici, nachdem er mit seiner Mannschaft eine 2:0- Halbzeitführung verspielte und noch 2:4 gegen den TSV Lohberg unterlag. Sein Team hatte stark begonnen und ging folgerichtig dank einer starken Brustannahme von Sönke Peno mit gutem Abschluss (9.) und einem sehenswerten Lupfer von Suriyan Pamplong (15.) in Führung. Der TBU verpassten es, vor der Pause noch höher zu führen. Im zweiten Abschnitt gingen nach dem Lohberger Anschlusstreffer unverständlicherweise die Köpfer nach unten. Sören Nobel hatten den Ball zum Keeper Fabian Wild gespielt, dessen Pass zurück zu Nobel war zu kurz. Darauf hatte Cederic Rosebrock-Heemsoth gelauert und erzielte das 1:2 (51.). Erneut Rosebrock-Heemsoth (54.) und Hannes Hammer (61.) drehten die Partie. Nach der Ampelkarte für Lohbergs Janik von-Hollen (72.) wurden die Gastgeber wieder besser, verpassten aber den Ausgleich und Lohberg kam per Konter noch zum 4:2 durch Moritz Ackermann (90.).

TSV Achim - TSV Bassen II 4:0 (2:0). Von einem unspektakulären Erfolg sprach Achims Sven Zavelberg nach dem klaren 4:0 (2:0) über den TSV Bassen II. „Von Bassen kam wenig Gegenwehr. Sie waren, wenn überhaupt, nur durch Standartsituationen gefährlich“, so Zavelberg. Achims Treffer fielen alle aus dem Spiel heraus. Zunächst flankte Sönke Peno auf Jonas Schnez, der früh das 1:0 erzielte (7.). Peno selbst schob das Leder dann ins lange Eck zum 2:0 (41.). In der zweiten Hälfte erkämpfte sich Fabian Schmidt den Ball im Mittelfeld und bediente Patrick Ehrhardt, der diesen im Kasten unterbringen konnte (53.). In der Nachspielzeit kam Schmidt dann noch zu seinem 17. Saisontreffer, da Arne Gaulke einen Befreiungsschlag per Kopf verlängerte, Schmidt seine Tempovorteile ausnutzen konnte und vor dem Tor die Nerven behielt (90.+4).

TSV Etelsen II - TSV Brunsbrock 0:4 (0:2). „Schön einen in die Fresse bekommen“, kommentierte Etelsens Andy Wilkens etwas lapidar die deutliche Heimpleite gegen den TSV Brunsbrock. „Es war aber völlig verdient. Da wir immer zu weit weg waren vom Ball und Brunsbrock einfach besser war“, so Wilkens weiter.

Beim 0:1 zirkelte Andre Oestmann einen Freistoß direkt vom 16er-Eck ins Gehäuse (17.). Die ungewöhnlich unsortierte Etelser Mannschaft passte auch bei einem Eckball nicht auf, sodass Juri Hestermann aus drei Metern völlig unbedrängt zum Abschluss kam und das 0:2 erzielen konnte (38.). Das 0:3 ging auf die Kappe von Keeper Marco Raffel, da er bei einem Freistoß von der Mittellinie auf der Linie kleben blieb. Tom Voßhardt ersprintete das Leder und schob cool ein (64.). Der Endstand dann durch Noah Kruse, der von einem verunglückter Rückpass durch Leon Neumann profitierte und daher ebenfalls nur noch einschieben musste (80.).

SVV Hülsen II - SV Baden 4:0 (2:0). Ein schönes Geburtstaggeschenk machte das SVV-Team seinem Interimstrainer Klaas Neumann mit dem ersten Saisonsieg. „Eine ganz klare Angelegenheit, die auch noch deutlich höher hätte ausgehen können“, freute sich der zweite Trainer Benjamin Bauer. „Wir hatten von Anfang an die richtige Einstellung und ein hohes Pressing an den Tag gelegt“, so Bauer. Routinier Jacky Palloshi leitete mit einem schönen Pass das 1:0 von Bela Thölke ein (29.), ehe Kapitän Patrik Preisler mit einem platziertem Schuss Sekunden vor dem Pausenpfiff erhöhte (45.+3). Die absolut harmlosen Gäste schwächten sich dann noch zusätzlich, als sich Samethan Akkurt die Ampfelkarte abholte (57.). Preisler (69.) und Yannis Meyer (75.) sorgten für den Endstand.

TSV Dörverden - TSV Thedinghausen 0:4 (0:1). Trotz der verdienten Niederlage seines TSV Dörverden war Trainer Nils Pohlner gar nicht unzufrieden mit seinem Team. Denn seine Mannschaft war zunächst gut im Spiel und hätte die Führung machen müssen. Nach einem schönen Angriff über Feyzi Gören und Lennart Troue muss Yannick Bögelsack das Leder eigentlich nur noch einschieben, doch er jagte es über den Kasten. Stattdessen waren die Gäste eiskalt. Einen Abwehrfehler nutzte Maxim Schaf (32.). Diese Effizienz setzten sie auch in der zweiten Hälfte fort. Per Flachschuss erhöhte Jannik Blischke auf 2:0 (70.). Bei den Gastgebern fehlte oft der letzte Pass, so kam Thedinghausen mit zwei Kontern erneut durch Schaf (76.) sowie dem eingewechselten Marlon Sassenberg (84.) zum klaren 4:0, das vielleicht etwas zu hoch ausfiel.