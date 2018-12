38:33 – aber Ehlers lobt den Gegner

Daverden - Von Kai Caspers. Verkehrte Welt beim Handball-Landesligisten TSV Daverden: Denn obwohl seine Mannschaft durch einen ungefährdeten 38:33 (21:16)-Erfolg über die SVGO Bremen als Tabellenführer in die Weihnachtspause geht, hatte Ingo Ehlers lobende Worte lediglich für den Gegner parat: „Grambke hat sich nie aufgegeben. Das verdient meinen Respekt. Was unsere Leistung angeht, bin ich hingegen ein bisschen sauer. Das war bis dato das schlechteste Saisonspiel. Da hat es eindeutig an der nötigen Einstellung gemangelt!“

Schon zu Beginn wirkten die Daverdener etwas fahrig in ihren Aktionen. Dabei hatte der überragende Jannis Elfers seine Farben mit 1:0 in Führung gebracht, doch nach Ballgewinnen in der Deckung wurde im Anschluss dreimal in Folge ein Gegenstoß leichtfertig vertändelt. Daher war es auch kein Wunder, dass der Tabellenvorletzte bis zum 8:9 (15.) auf Tuchfühlung blieb. Zu viel für Ingo Ehlers, der umgehend eine Auszeit nahm. Nach dieser wurde es dann etwas besser. Das war in erster Linien ein Verdienst der starken Achse auf der rechten Seite. Immer wieder brachte Lajos Meisloh Rechtsaußen Jannis Elfers in Wurfposition und der Linkshänder verwandelte seine Würfe mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks. Nach seinem siebten Treffer hieß es 19:13, ehe es mit einem 21:16 in die Pause ging.

Auch nach dem Wechsel machte Elfers genau dort weiter, wo er in der ersten Hälfte aufgehört hatte – mit Torewerfen. Doch das hatte in der 35. Minute ein Ende, als sein zehnter Wurf nur an der Latte landete und für ein großes Raunen auf der Tribüne sorgte. Das war allerdings auch schon der einzige Höhepunkt einer ansonsten langweiligen Hälfte. Denn der Sieg der Daverdener, bei denen sich weiterhin Licht und Schatten abwechselten, war zu keiner Phase in Gefahr. „Ich bin enttäuscht. Wir hätten heute sicher etwas für unser Torverhältnis tun können. Doch gerade von meinen Leistungsträgern kam einfach zu wenig. Nur gut, dass der Gegner nicht stärker gewesen ist“, bilanzierte Ehlers.

Tore TSV Daverden: Elfers (9), Meisloh (8/3), Bodenstab (5), Beuße (4), Wilkens (4), Fastenau (3), Bartsch (3), von Salzen (2).