33:37 - am Ende gehen den Vampires die Kräfte aus

Oyten - Die Serie ist gerissen. Nach neun Spielen ohne Niederlage mussten sich die Damen des Handball-Drittligisten TV Oyten Vampires erstmals wieder geschlagen geben. Bei der HSG Blomberg-Lippe II unterlag das Team von Jörg Leyens mit 33:37 (14:19). „Es war deutlich zu sehen, dass nicht alle im Vollbesitz ihrer Kräfte waren. Allerdings muss ich auch sagen, dass Blomberg wirklich eine gute und vor allen Dingen sehr konzentrierte Leistung abgerufen hat“, sprach Leyens von einem verdienten Erfolg der HSG.

War die Partie zunächst noch ausgeglichen verlaufen, setzte sich Blomberg nach dem 5:4 (10.) beim 12:5 (15.) erstmals deutlich ab. „In der Phase haben wir einfach unsere Chancen nicht gut genug genutzt und es auch in der Abwehr an der nötigen Frische verlassen haben. Daher haben wir auch immer wieder einfache Tore per Konter kassiert“, erklärte Leyens den 14:19-Pausenrückstand.

Auch nach dem Wechsel deutete zunächst nichts auf eine mögliche Wende hin. Erst nach dem 16:23 erwachte der Kampfgeist der Vampires. In der Folge stabilisierte sich die Deckung und Torhüterin Bryana Newbern avancierte zu einem sicheren Rückhalt. Dank ihrer Paraden und einer deutlich besseren Trefferquote im Abschluss hatten die Vampires nach einem Treffer von Anna-Lena Meyer beim 27:28 (50.) tatsächlich den Anschluss wieder geschafft. Doch zur kompletten Wende sollte es nicht kommen, denn zwei Minuten vor dem Ende sorgte Smits mit dem 36:33 für die Vorentscheidung zugunsten der HSG. Leyens: „Die Aufholjagd hat denn doch ihre Spuren hinterlassen. Aber meine Mannschaft hat bis zum Schluss alles gegeben.“

TV Oyten Vampires: Kahler, Newbern - Wiebke Meyer, Goldschmidt (2), Engelke (8/2), Bertram, Bormann-Rajes (7), Otten (5), Schnaars, Kokot (7), Schulz (1), Anna-Lena Meyer (3), Lange.