32:33 – gute Leistung wird nicht belohnt

Von: Kai Caspers

Zeigte eine starke Leistung: Oytens Timo Blau. © häg

Starker Auftritt des Handball-Oberligisten TV Oyten. Trotzdem musste sich das Team des Trainerduos Marc Winter/Lars Müller-Dormann 32:33 beim HC Bremen geschlagen geben.

Oyten – Eine unglückliche 32:33 (15:16)-Niederlage setzte es für Handball-Oberligist TV Oyten im Derby beim HC Bremen. Dennoch zeigte sich Trainer Marc Winter alles andere als unzufrieden: „Leider haben sich die Jungs nicht für ihre gute Leistung belohnen können. Dennoch war das eine sensationelle Leistung. Damit haben wir erneut bewiesen, dass wir in die Liga gehören.“

Zu Beginn der Partie schienen die Oytener die Bremer förmlich überrennen zu wollen. Gestützt auf eine bärenstarke Deckung traf Timo Blau zum 6:1 (7.). Bis zum 10:5 (13.) sollte sich an den Kräfteverhältnissen auf dem Parkett auch nicht viel ändern. „Das war wirklich sensationell. Wir haben den HC komplett beherrscht“, lobte Winter. Dabei sollte es jedoch nicht bleiben. Für Oytens Trainer auch der Tatsache geschuldet, „dass wir in der Folge einige komische Entscheidungen hinnehmen mussten“. Beim 12:12 (22.) kassierte der TVO erstmals den Ausgleich und ging mit einem 15:16 in die Pause.

Nach dem Wechsel hatte es dann den Anschein, als sollten die Bremer ihrer Favoritenrolle endgültig gerecht werden – 29:24 (48.). Doch die Oytener bewiesen Moral und ließen sich auch vom 29:33 (57.) nicht beeindrucken. Im Gegenteil. Beim 32:33 durch Timo Blau war der Anschluss geschafft. Und der Ausgleich lag in der Luft. „Vier Sekunden vor dem Ende war Robin Hencken frei durch. Für mich ein klarer Siebenmeter. Aber der Pfiff blieb aus“, ärgerte sich Winter über die Entscheidung.

TV Oyten: Lüdersen, van den Berg - Blau (7), M. Lange (4), M. Hencken, R. Hencken (10/4), D. Lange, Dreyer (3/1), Zitnikov (1), Fischer (5), Precht (2), Lübbers, Sell. kc