32:27 – aber Ingo Ehlers findet noch Anlass zur Kritik

Daverdens Trainer bemängelt nach ungefährdetem Erfolg über Delmenhorst die Einstellung in der zweiten Halbzeit

+ Erwischte mit seinem Team beim 32:27 über die HSG Delmenhorst II einen glänzenden Saisonstart: Daverdens dreifacher Torschütze Ole Fastenau. J Foto: Hägermann

Daverden - Von Björn Lakemann. Dank einer herausragenden ersten Hälfte feierte Handball-Landesligist TSV Daverden zum Auftakt einen 32:27 (16:7)-Erfolg über die HSG Delmenhorst II. „Nur sieben Gegentore in einer Halbzeit. Das spricht für sich. Was dann aber in der zweiten Halbzeit passiert ist, war eine reine Einstellungssache. Und so etwas ärgert mich extrem“, fand Daverdens Trainer Ingo Ehlers trotz des Sieges auch Anlass zur Kritik.