32:24 – die Dritte Liga kann kommen

Von: Kai Caspers

Vierfache Torschützin: Oytens Isabel Schengalz. © häg

Nur noch ein Sieg fehlt den Damen des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires zur Meisterschaft. Darüber hinaus haben die Vampires nun für die Dritte Liga gemeldet.

Oyten – Jetzt ist es also amtlich: Die Damen des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires haben für die neue Saison für die Dritte Liga gemeldet. Damit steht dem Aufstieg nichts mehr im Wege. Zumal das Team von Carolin Sunder auch die Hürde beim ATSV Habenhausen ziemlich locker bewältigte und beim 32:24 (20:10)-Erfolg nichts anbrennen ließ.

Kein Wunder, dass Carolin Sunder entsprechend zufrieden war. „Das Trainerteam ist wirklich stolz auf die Mannschaft. Das war eine sehr gute Leistung. Es hat fast alles geklappt“, lobte Sunder. Vor allen Dingen in der ersten Hälfte zeigten die Vampires dem ATSV deutlich die Grenzen auf. Zwar sahen sich die Gäste zunächst einem 1:2-Rückstand gegenüber, doch nach dem 4:4 (8.) gab es kein Halten mehr. Die Deckung präsentierte sich erneut extrem sattelfest und vorne legten die Vampires eine sehr gute Quote an den Tag. Durch einen 4:0-Lauf setzten sich die Gäste erstmals deutlich ab und bauten diese Führung bis zur Pause bereits vorentscheidend auf 20:10 aus. Gleiches Bild auch nach dem Wechsel. Das Sunder-Team blieb weiterhin dominant und die vierfache Torschützin Isabel Schengalz erhöhte auf 27:13 (39.). In der Folge ließ Oytens Trainerin ordentlich rotieren und verschaffte somit allen Spielerinnen die nötige Praxis. Auch wenn der Spielfluss dadurch etwas verloren ging, geriet der Erfolg der Vampires nicht mehr in Gefahr. Die Gastgeberinnen durften lediglich noch etwas Ergebniskosmetik in der Schlussphase betreiben.

Tore TV Oyten: Woltemade (6/3), Janssens (5), Schengalz (4), Meyer (4), Franke (3), Kennerth (3), Johannesmann (2/1), Wolf (2), Peek (1), Seidel (1), Prütt (1). kc