30:24 – Achim/Badens Lars Auth beim Erfolg über Haren nicht zu stoppen

Von: Kai Caspers

Und wieder einmal ist Achim-Badens Lars Auth den Harenern entwischt und kommt frei zum Wurf. © Hägermann

Handball-Oberligist SG Achim/Baden hat nach drei Niederlagen in die Erfolgsspur zurückgefunden. Gegen den TuS Haren ließ die SG beim 30:24 nichts anbrennen.

Achim/Baden – Mit einem zufriedenen Grinsen im Gesicht blickte Florian Schacht nach dem Abpfiff der Partie gegen den TuS Haren in Richtung Anzeigentafel. „Das war eine sehr gute Leistung. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so klar werden wird. Zumal die Gäste mit einer Ausnahme alles an Bord hatten“, sparte der Trainer des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden nach dem ungefährdeten 30:24 (12:11)-Erfolg dann auch nicht mit Lob.

Martin Dybol ein sicherer Rückhalt

Dass sich die Gastgeber einiges vorgenommen hatten, wurde von Beginn an deutlich. Hinter der extrem griffigen Deckung erwies sich Martin Dybol, der etwas überraschend den Vortritt vor Sebastian Bohling erhalten hatte, als sicherer Rückhalt. „Das Vertrauen hat Martin mit einer ganz starken Leistung bestätigt“, fühlte sich Schacht in seiner Entscheidung bestätigt. Nicht von ungefähr legte die SG zunächst auch eine 4:2-Führung aufs Parkett, ehe sich in der Folge die Fehlwürfe häuften – 6:8 (16.). „Da haben wir einiges liegengelassen. Aber die Harener haben auch einen guten Torhüter in ihren Reihen“, sollte Schacht der Leistung von Filiciano Perez seinen Respekt. Die Gastgeber ließen sich davon aber nur kurz beeindrucken. Angeführt von Mittelmann Marvin Pfeiffer, der seine Mitspieler immer wieder mit tollen Pässen glänzend in Szene setzte, war beim 8:8 nicht nur der Ausgleich geschafft, sondern es ging mit einer 12:11-Führung in die Pause.

Marvin Pfeiffer führt glänzend Regie

Der Auftakt in die zweite Halbzeit – er hätte für die SG besser wohl nicht verlaufen können. Dank einer Tempoverschärfung setzte sich das Schacht-Team bis zur 35. Minuten nach einem Treffer des elffachen Torschützen Lars Auth vorentscheidend auf 17:12 ab. „In dieser Phase haben wir vor allen Dingen den Platz auf der halbrechten Position glänzend nutzen können“, freute sich der SG-Trainer. „Danach war dann auch zu merken, dass wir Haren irgendwie die Lust am Spiel genommen hatten.“ Im weiteren Verlauf ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen und sorgten mit tollen Toren immer wieder für Begeisterung auf den Rängen. Das galt vor allen Dingen für Hendrik Budelmann, der Harens Torhüter einige Male mit frechen Hebern von Linksaußen düpierte und am Ende sechs Tore erzielte.

SG Achim/Baden: Bohling, Dybol - Naumann (1), Wolters (2), Pehling, Podien (2/1), Windßus, Pfeiffer (4), Budelmann (6/1), Langner, Dehmel, Meyer (4), Auth (11/3), Balke.