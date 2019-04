30:21 – Lob an Brüns und Hassing

TVO besiegt am Freitagabend Beckdorf II

Oyten – Das war praktisch ein Spaziergang: Handball-Landesligist TV Oyten feierte im vorgezogenen Match am Freitagabend einen lockeren 30:21 (18:10)-Erfolg über den SV Beckdorf II. „Vor allem ab Mitte der ersten Halbzeit haben wir engagierter verteidigt und einfache Tore erzielt. So geriet der Sieg nie in Gefahr“, freute sich Trainer Jürgen Prütt über eine solide Leistung.