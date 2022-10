TV Oyten 29:19 – aber Sorgen um Pia Franke

Von: Björn Lakemann

Starke zweite Hälfte: Sarah Kennerth traf beim Oytener 29:19 über Osnabrück siebenmal. Archiv © Hägermann

Start-Ziel-Sieg für Handball-Oberligist TV Oyten: Beim 29:19 (17:11) über die HSG Osnabrück ließ das Franke-Team nichts anbrennen und bleibt mit 11:1 Zählern souverän an der Spitze.

Oyten – Doch das Lazarett erweiterte sich mutmaßlich. Was war passiert? Nach ihrem fulminanten Start mit fünf Buden knickte Oytens Führungsspielerin Pia Franke um: „In einer 1:1-Situation bin ich umgeknickt. Mal sehen, wie es sich entwickelt.“ Zu diesem Zeitpunkt hatten die Vampires einen wahren Blitzstart aus Parkett gezaubert und nach Frankes 5:0 (5.) bereits auf 10:2 (12.) gestellt. Auch nach Frankes Ausscheiden gab es keinen Bruch, nach dem 17:9 (27.) durch Lena Jannssens hieß es zur Pause 17:11. Angesichts der zahlreichen Ausfälle half Marielle Wolf aus der Reserve aus und fügte sich in einem harmonischen Auftritt bestens ein: „Bei Bedarf stehe ich gerne mal zur Verfügung.“

Sarah Kennerth glänzt in Hälfte zwei

In Hälfte zwei nahm insbesondere die erst 20-jährige Sarah Kennerth das Heft in die Hand. In den spielentscheidenden Momenten gelang der Linkshänderin per fulminantem Doppelschlag das 24:15 (40.). Damit war der Drops gelutscht. HSG-Haupttorschützin Lisa Meyer war durch die 5:1-Deckungsvariante der Freese-Schützlinge so gut wie abgemeldet.

„Mit dieser Abwehr habe ich vorher kokettiert. Wir haben taktisch gut agiert“, freute sich der Coach. Das Bild rundete Rückraumschützin Anna Lena Meyer ab, deren Doppelpack den Endstand bedeutete. Gutes Zeichen könnte sein, dass Franke ihre Verletzung nicht im Spielbericht vermerken ließ.

Tore: Meyer (4), Franke (5), Kennerth (7), Schote (1), Hertes (2), Jannssens (5), Johannesmann (5/2).