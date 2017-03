28:24 – der Knoten ist endlich geplatzt

Daverden - Na bitte, es geht doch: Das 28:24 (15:12) beim TV 01 Bohmte war der erste Auswärtssieg des Handball-Verbandsligisten TSV Daverden in dieser Saison. „Das wurde aber auch mal Zeit“, atmete Trainer Thomas Panitz dann auch erstmal kräftig durch. Schließlich machte seine Mannschaft durch den Erfolg beim Tabellenschlusslicht auch einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Noch zu Beginn der Partie hatte es danach ausgesehen, als sollten die Daverdener ihre schwarze Serie in fremden Hallen nahtlos fortsetzen wollen – 1:5 (6.). „Wir haben sehr schlecht ins Spiel gefunden. Doch wir sind ruhig geblieben und nicht in Hektik verfallen“, war der Rückstand für Panitz in erster Linie der schwachen Quote im Abschluss geschuldet. Spielerisch hatte Daverdens Trainer nicht viel auszusetzen. „Wir haben eine gute Deckung gestellt und uns dann auch vorne gesteigert“, verwies Panitz auf den Führungstreffer von Marin Wrede zum 10:9 (23.). Diesen Vorsprung bauten die Gäste bis zur Pause auf 15:12 aus.

Zu Beginn der zweiten Hälfte haperte es jedoch wieder etwas an der nötigen Konzentration und Bohmte kam erneut zum Ausgleich – 20:20 (43.). Dann aber läuteten die Daverdener ihre stärkste Phase ein. Dank der guten Deckung und einem gut aufgelegten Sören Schmincke im Tor blieben die Gäste zehn Minuten ohne Gegentreffer und hatten spätestens nach dem 26:20 durch Joost Windßus endgültig alles für sich geregelt. Panitz: „Durch diesen Sieg sind wir zwar noch nicht durch, doch zumindest haben wir uns von den drei Teams auf den letzten Plätzen etwas abgesetzt.“

Tore TSV Daverden: Bartsch (7), Marin Wrede (5), Zeidler (5), Windßus (3), Meisloh (3), Wilkens (2), Bodenstab (2), Beinker (1). J kc