27:30 – TV Oyten muss um Klassenerhalt bangen

Oyten - Nichts wurde es mit dem Sprung auf den rettenden zehnten Tabellenplatz für Handball-Landesligist TV Oyten im direkten Duell beim TV Gut Heil Spaden. Vielmehr verlor das Team beim letzten Auftritt von Trainer Frank Janzen mit 27:30 (14:11) und muss noch um den Klassenerhalt bangen.

„Ich sage es ja äußerst selten. Aber wir sind dermaßen verpfiffen worden, dass wir einfach keine Chance hatten“, ließ Janzen kein gutes Haar am Schiedsrichter. Zumal seine Mannschaft gerade in der ersten Hälfte viel richtig gemacht hat und dank der guten Deckung mit einem 14:11 in die Pause ging. Im zweiten Abschnitt blieb es bis zur 17:13-Führung (33.) durch Anton Zitnikov eine starke Vorstellung, doch der folgende 0:5-Lauf war der Genickbruch für einen tapferen TVO. Denn während die Gäste in der Folge immer wieder bestraft wurden, sahen die Schiedsrichter bei Spaden davon ab. Janzen: „Doch meine Mannschaft hat bis zum Ende geackert, gekämpft und diszipliniert gespielt.“ Im Anschluss an die Niederlage ließen Janzen und die Mannschaft den Abend bei einem Abendessen ausklingen. „Damit ist das Kapitel Oyten für mich auch erledigt“, so der Kommentar von Janzen auf Nachfrage.

Tore TV Oyten: Dumke (7/2), Borchert (6/3), Meyer (3), Blumenthal (3), Zitnikov (3), Stoffel (2), Vornholt (1), Blau (1), Rades (1). J bjl