26:29 – aber Borm lobt Meinken und Kothe

Von: Björn Lakemann

Kassierte trotz der Niederlage ein Sonderlob: Torhüter Mika Meinken. © Lakemann

Achim/Badens Torhütergespann überzeugt trotz der Niederlage beim Tabellenzweiten TV Sottrum.

Achim/Baden – Mit 26:29 (15:16) unterlag die SG Achim/Baden III in der Handball-Regionsoberliga beim Tabellenzweiten TV Sottrum. Entscheidend für die Niederlage waren eine schlechte Chancenverwertung sowie der dünn besetzte Kader.

„Trotz aller Widrigkeiten haben wir das Spiel lange offen gehalten und haben nach einem schlechten Start besser ins Spiel gefunden“, befand Tim Borm. Zunächst hatte es jedoch nach einer deutlichen Pleite ausgesehen, da die Gäste förmlich überlaufen wurden – 4:9 (13.). Danach stabilisierte sich die SG und zur Pause war beim 15:16 wieder alles offen. „Nach einer Auszeit haben wir im Angriff wesentlich konzentrierter agiert und standen auch im Abwehrverbund deutlich kompakter“, erklärte Borm. Allerdings vermochten die Gäste daran zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht anzuknüpfen und kassierten drei schnelle Gegentore zum 15:19 (34.). Angeführt vom überzeugenden Klaas Schirmacher, der 60 Minuten auf der ungewohnten Linksaußenposition agierte, glückte per Siebenmeter das 19:19 (40.). Was folgte, waren jedoch drei Fahrkarten vom Punkt und die Sottrumer sorgten mit dem 24:20 (50.) für die Vorentscheidung. Denn in den verbleibenden zehn Minuten gelang es den Gästen nicht, noch einmal für die Wende zu sorgen. „Ein Sonderlob hat sich unser Torhütergespann Mika Meinken und Thomas Kothe verdient. Beide haben uns vor höheren Rückständen bewahrt“, konstatierte Tim Borm. Erfolgreichster Torschütze war Daniel Hoppe mit neun Treffern. bjl