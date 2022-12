26:27 – TV Oyten kassiert eine bittere Niederlage in Haren

Von: Kai Caspers

Hatte einen starken Tag erwischt: Oytens Torhüter Jonas Lüdersen. © Verein

Über 56 Minute dominierte Handball-Oberligist TV Oyten die Partie in Haren. Doch am Ende stand der Aufsteiger nach dem 26:27 mit leeren Händen da.

Oyten – Bitterer Abend für Handball-Oberligist TV Oyten: Beim TuS Haren kassierte das Team von Lars Müller-Dormann und Marc Winter am Ende eine äußerst unglückliche 26:27 (13:11)-Niederlage.

„Wir haben uns wieder einmal selbst geschlagen“, trauerte Marc Winter den vielen vergebenen klaren Chancen hinterher. „Das ist ärgerlich, da wir das Spiel über 56 Minuten im Griff gehabt haben.“ In Haren erwischte der TVO einen guten Start. Erst in der achten Minute setzte es den ersten Gegentreffer – 3:1. Auch das zwischenzeitliche 5:6 (15.) brachte die Gäste nicht aus dem Konzept. Im Gegenteil: Der gut aufgelegte Torhüter Jonas Lüdersen ließ die Harener diverse Male verzweifeln und hatte maßgeblichen Anteil am 13:11 zur Pause. Auch in der zweiten Hälfte stellten die Oytener eine starke Deckung und durften in der 47. Minute nach einem Treffer von Noah Dreyer zum 22:19 vom zweiten Sieg in Folge träumen. Im Angesicht der drohenden Niederlage zogen die Harener dann jedoch ihre letzte Trumpfkarte. Martin Giesen, bis dato in der Saison noch gar nicht zum Einsatz gekommen, wurde vom Offiziellen zum Spieler. „Ihn haben wir in der Folge nicht in den Griff bekommen. Aber er hat die Bälle ja auch in der achten Etage angenommen“, verwies Winter auf die Körpergröße von über zwei Metern des Kreisläufers. Zwar verteidigte der TVO die Führung bis zum 25:23, doch in der Folge gelang Haren ein Dreierpack zum 26:25 (56.). Nachdem Dreyer zum 26:26 ausgeglichen hatte, setzten die Gastgeber den letztlich entscheidenden Treffer zum 27:26-Endstand. 30 Sekunden vor dem Ende nahm das Oytener Trainerduo die letzte Auszeit, doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen. „Wir haben zwar verloren, doch wir können trotzdem ein bisschen stolz auf die Mannschaft sein. Denn hier haben schon ganz andere Teams verloren“, so Winter.

TV Oyten: Lüdersen, Metz - Grobler, Blau (5), Hencken (6/3), Dreyer (4), Brüns (6), Fischer (3), Precht (1), Lübbers, Sell (1). kc