26:26 – Oberligist SG Achim/Baden punktet beim Meister ATSV Habenhausen

Tobias Naumann schwört sein Team in einer rappelvollen Habenhauser Halle ein.

Achim - Von Björn Lakemann. Mit einer ganz starke Deckungsleistung in der zweiten Halbzeit hat sich Handball-Oberligist SG Achim/Baden beim Meister ATSV Habenhausen ein 26:26 (15:18) mehr als redlich verdient.

„Ein völlig verdienter Punkt. Im Vergleich zum 28:28 im Hinspiel waren wir noch einen Tick besser und haben hier einen Sieg liegen lassen. Acht Gegentore im zweiten Abschnitt sind top, aber doch noch eines zuviel“, resümierte ein leicht angefressener Gäste-Trainer Tobias Naumann, der sich aber über eine „geile Teamleistung“ freute. Damit hat die SG gegen den Drittliga-Aufsteiger, der im ehemaligen Sgler Daniel Sommerfeld ein bekanntes Gesicht als Neuzugang zu bieten hat, kein Spiel verloren.

Titelträger glich nur schmeichelhaft aus

Vor gut 350 Zuschauern machten die SG-Jungs ihrem zahlreichen Anhang gleich zu Beginn der Partie viel Freude. Führungsspieler Dennis Summa marschierte wie aufgedreht und stellte mit seiner bereits vierten Bude zu diesem Zeitpunkt auf 5:3 (7.). Keine acht Minuten später scheiterte Summa beim 8:9-Rückstand mit einem Siebenmeter an Keeper Marius Voß. Das gab den Hausherren spürbar Auftrieb und zur Pause sah sich die SG einem 15:18 gegenüber. „Zu viele Gegentreffer“, wusste Naumann, der jedoch in der Pause offensichtlich die richtigen Worte fand.

Die Gäste schworen sich ein während des Wechsels ein und in der Folge zerschellten die Südbremer immer wieder am SG-Deckungsblock. Linksaußen Michele Zysk krönte dann einen 5:1-Lauf mit der abermaligen Führung – 20:19 (37.). Doch die ATSV-Trainer Lars Müller-Dohrmann und Marc Winter hatten den sicheren Siebenmeterschützen Björn Wähmann im Team, der per Doppelschlag vom Punkt auf 25:23 (50.) stellte. Die SG reagierte richtig gut. Florian Block-Osmers verkürzte, Zysk glich aus (55.) und der einzige Treffer von Fabian Balke bedeutete die 26:25-Führung (57.). Die SG-Schlachtenbummler rasteten aus, bis elf Sekunden vor Ultimo Janik Schluroff den schmeichelhaften Ausgleich für den Titelträger, der sogar mit sieben Feldspielern angriff, schaffte. Die SG hatte noch die Chance, doch die Unparteiischen entschieden bei Zysk nicht auf Siebenmeter, sondern vielmehr auf Betreten des Torraums. Damit war die letzte Chance dahin.

„Wir hätten beide Partien gegen den ATSV gewinnen können. Doch heute haben wir ein zwei Fehler zuviel gemacht“, ärgerte sich Balke. Für Habenhausens Trainer Marc Winter war es eine Oberliga-Partie auf höchsten Niveau und er lobte seine Mannschaft, die Charakter bewiesen hatte. Gleiches galt aber natürlich auch für die SG Achim/Baden.

SG Achim/Baden: Meinken, von Seelen – Block-Osmers (3/2), Zysk (3), Podien (2/1), Jacobsen (4), Summa (9), Fastenau (3), Meier, S. Pröhl, Balke (1), Zschorlich , Mühlbrandt (1).