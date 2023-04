26:22 – aber Oytens Torhüterin Carina Oest schwer am Knie verletzt

Lässt sich auch von zwei Oytenerinnen nicht am Torwurf hindern: Mareike Hachmeister von der JH MoIn. © Albrecht

Im abschließenden Spiel der Handball-Landesliga kassierte die weibliche A-Jugend der JH MoIn im Derby gen den TV Oyten eine 22:26 (12:14)-Niederlage.

Morsum – Überschattet wurde die Partie von einer schweren Knieverletzung (14.) von Oytens Torfrau Carina Oest ohne Fremdeinwirkung. Die Begegnung war minutenlang unterbrochen. Für sie wechselten sich die Feldspielerinnen Tarja Mosel und Kim Laura Schmelz zwischen den Pfosten ab. Dabei waren die von Sebastian Kohls trainierten Gäste ohnehin schon stark ersatzgeschwächt angetreten. Die Gäste hatten stark begonnen – 5:1 (5.). Erst danach fand die von Maren Jacobsen trainierte JH ins Spiel und glich zum 10:10 (24.) aus. Zur Pause hatte der TVO beim 14:12 wieder die Nase vorne. In der zweiten Hälfte gelang es den Gastgeberinnen nicht mehr, den Rückstand aufzuholen. Für den Endstand zum 22:26 zeichnete Lotta Rode mit ihrem zweiten Treffer verantwortlich. Oytens Sebastian Kohls war mit dem Ergebnis der Partie hochzufrieden. Sein Team, dass er für die neue Saison an Carolin Sunder übergibt, belegt in der Abschlusstabelle den dritten Platz und wird damit an der Aufstiegsrunde zur Oberliga teilnehmen. In diesen Spielen steht dann bereits Carolin Sunder in der Verantwortung.

Tore JH MoIn: Anna-Lena Niebuhr (3), Janne Jacobsen (8/1), Beeke Hermann (2), Lotta Rode (2), Eva Schlebusch (3/1), Mareike Hachmeister (3/1), Carolin Hachmeister (1).

Tore für den TV Oyten: Hannah Leontine Martens (3), Tarja Mosel (1), Berit Waterkamp (3), Esther Grönke (12/7), Amelie Nienhaber (3), Mira Husemann (1), Maite Waterkamp (3). bos