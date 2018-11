21:35 – aber Sonderlob geht an Max Borchert

SG Achim/Baden mit viel Respekt in Aurich

+ Max Borchert

Achim/Baden - Da war dann doch zu viel Respekt vor dem Spitzenreiter gegeben: Handball-Oberligist SG Achim/Baden kassierte am Sonntagabend eine 21:35 (8:19)-Niederlage beim OHV Aurich. „Die Kulisse mit rund 800 Zuschauern hat uns schon eingeschüchtert. Erst in den letzten 20 Minuten konnten wir das ablegen“, meinte Tobias Naumann. Und der Trainer schöpfte in dieser Phase Mut für das wichtige Heimspiel am kommenden Freitag (20.30 Uhr, Lahofhalle) gegen die HSG Delmenhorst.