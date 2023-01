Oytens Coach Kai Freese: „21 Gegentore in einer Halbzeit sind einfach zu viel“

Von: Frank von Staden

Erzielt hier einen ihrer beiden Treffer in Diepholz: Oytens Madita Woltemade. © Krüger

Spannung, Dramatik, zahlreiche Tore und etwas Hektik in der Schlussphase, die noch einmal bei allen Spielerinnen und Verantwortlichen den Adrenalinspiegel in die Höhe trieb: Das Spitzenspiel in der Handball-Oberliga der Frauen zwischen dem Tabellenzweiten HSG Hunte-Aue Löwen und dem gastierenden Klassenprimus TV Oyten hatte wahrlich von allem etwas zu bieten. Letztlich behielten die Hausherrinnen hauchzart mit 35:33 (26:21) die Oberhand und zogen damit an dem TVO Vampires in der Tabelle vorbei.

Diepholz/Oyten – „Eine Momentaufnahme, mehr nicht. Wir haben ja gerade erst mit der Rückrunde begonnen. Da kann noch so viel passieren“, wollte da Oytens Coach Kai Freese später in diese dritte Saisonniederlage nicht viel hineininterpretieren.

Die Oytenerinnen fanden in dieses Spitzenspiel nach der langen Winterpause etwas schneller hinein, führten nach fünf Minuten durch ein Tor von Pia Franke mit 5:3. Dieser Vorsprung hielt bis zur 15. Minute, dann aber ließen sich die Löwinnen von der guten Stimmung in der Diepholzer Halle mitreißen und legten bis zur Pause einen ordentlichen Spurt hin, der eine 26:21-Führung bedeutete. „Diese erste Hälfte war der Knackpunkt. Da haben wir in der Deckung keinen Zugriff bekommen. Wir haben alle Varianten über 6:0, 5:1, 4:2 und, und probiert, nichts fruchtete. Deshalb bin ich richtig stolz, dass mein Team nie aufgesteckt und eine wirklich gute zweite Hälfte abgeliefert hat. Da war dann echt Spitzenspiel drin, wo vorher auch Spitzenspiel draufstand. Letztlich überhaupt kein Vorwurf an meine Mädels, eher etwas an die Unparteiischen, die sich gerade in der zweiten Halbzeit von der Stimmung in der Halle haben anstecken lassen und nicht immer die richtigen Entscheidungen, vor allem bei den gepfiffenen Siebenmetern, getroffen haben. Aber egal. Wie gesagt, die Saison ist noch so lang. Also Mund abputzen und weitermachen“, so Freese.

Den zweiten Abschnitt begannen die Hausherrinnen furios, legten ein 25:16 (34.) vor und führten auch nach 45 Minuten noch mit sieben Buden (30:23), ehe der TVO dann einen echten Lauf verbuchte und bis zur 57. Minute auf 32:34 verkürzte. Freese: „Danach haben mir einige Schiedsrichterentscheidungen nicht gefallen. Aber daran will ich die Niederlage bestimmt nicht festmachen. 21 Gegentore in einer Halbzeit waren einfach zu viel!“

Tore TVO: Wolf, Kennerth, Janssens (je 6), Franke (9/2), Hertes (3), Woltemade (2), Johannesmann (1).