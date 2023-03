20:32 – aber Sarah Hanfeld überzeugt

Auch ihre zwölf Tore konnten die 20:32-Niederlage nicht verhindern: Morsums Janne Jacobsen. © Albrecht

Nichts zu holen gab es für die weibliche A-Jugend der JH MoIn in der Handball-Landesliga gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen. Am Ende musste sich das Team von Maren Jacobsen dem unangefochtenen Tabellenführer trotz einer bärenstarken ersten Hälfte auch noch deutlich mit 20:32 (13:12) geschlagen geben.

Morsum – In der ersten Hälfte lieferten die ohne Druck ins Spiel gegangenen Gastgeberinnen dem Favoriten einen tollen Kampf. Kurz vor dem Wechsel war es Haupttorschützin Janne Jacobsen, die ihrem Team das 13:12 sicherte. In der zweiten Hälfte zogen die Gäste nach dem 17:15 durch vier Tore in Folge auf 21:15 (45.) weg. Morsum hatte Pech mit Abschlüssen. Es gab viele Pfostentreffer, sodass sich die Gäste kontinuierlich weiter absetzen konnten. JH-Torfrau Sarah Hanfeld verhinderte mit guten Paraden eine noch höhere Niederlage. Dafür gab es ein Lob von Trainerin Maren Jacobsen. „Am Ende hat sich dann auch die bessere Kondition der Gegnerinnen durchgesetzt“, stellte Morsum Trainerin fair fest.

Tore für die JH MoIn: Janne Jacobsen (12/1), Lotta Rode (2), Malena Bär (3), Eva Schlebusch (2), Mareike Hachmeister (1). bos