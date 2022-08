Fischerhude 20 Minuten auf Tauchstation

Von: Frank von Staden

Kommt in dieser Szene nicht richtig zum Kopfball: Fischerhudes Kapitän Kevin Samann. © von Staden

Fußball-Bezirksligist TSV Fischerhude-Quelkhorn schlug sich am Sonntag beim 1:3 (0:0) gegen den SV Pennigbüttel selbst, leistete sich im zweiten Abschnitt eine satte 20-minütige Schlafphase, in der er quasi durchgehend auf Tauchstation war und so den Gästen einen uneinholbaren 3:0-Vorsprung gewährte.

Fischerhude – 70 Minuten lang lieferte der TSV Fischerhude-Quelkhorn am Sonntag zum Saisonauftakt im Heimspiel gegen den SV Pennigbüttel korrekten und vor allem engagierten Bezirksliga-Fußball ab, doch 20 fatale Minuten nach der Pause brachten die Wümme-Kicker dann mit 1:3 (0:0) auf die Verliererstraße.

20 Minuten, in denen die Gastgeber völlig auf Tauchstation waren und Anfängerfehler in allen Mannschaftsteilen produzierten. „Ansonsten war das absolut okay. Natürlich wissen wir, dass wir im Angriff noch besser werden müssen. Alles andere aber hat sich gut angefühlt. Am Ende hätten wir die Kiste ja fast noch drehen können, waren wir nicht nur ebenbürtig, sondern besser. Aber diese unerklärliche Tiefschlafphase war einfach zu lange. Da hat Pennigbüttel das Ding klarmachen können“, konstatierte nach dem Abpfiff Fischerhudes Trainer-Duo Matthias Warnke/Yannick Becker. Kapitän Kevin Sammann konnte sich später auch keinen Reim darauf machen, warum er und sein Team solch einen kollektiven Blackout hatten: „Irgendwie waren wir gar nicht wach, in dieser Phase gerade auf deren linken Seite einfach zu langsam. Über die sind im Grunde ja alle Gegentore gefallen.“ Korrekt. Das erste bereits in der 47. Minute, als Katsanos einen Ball an den Pfosten schlenzte und Zurek nur noch abstauben brauchte. Einen einfachen Doppelpass über links brachte Katsanos dann in den Rücken der Deckung, Monsees war zur Stelle – 0:2 (61.). Und als wenig später die Fischerhuder nach einem Rempler gegen Michel Wülbers-Mindermann im SVP-16er vehement Strafstoß forderten, der Unparteiische diesen aber verweigerte, ging es ganz schnell zum 0:3. Konter über die linke Seite, der starke Kontantinos Katsanos setzte sich robust durch – Tor und aus die Maus.

Danach aber spielte urplötzlich nur noch der Gastgeber. Pennigbüttel zog sich zurück, reagierte nur noch und hatte letztlich Glück, dass bei den Fischerhudern zu oft am 16er die Ideen und vor allem ein Vollstrecker fehlte. Selbst ein Strafstoß nach Handspiel der Gäste wussten die Platzherren nicht zu nutzen, hielt Keeper Alexander Krenz den halbherzig von Lukas Klapp geschossenen Ball. Und auch die folgende Ecke wusste der Schlussmann nach Grimm-Kopfball abzuwehren. Zwar gelang dann Dennis Klee nach feiner Wiechmann-Vorarbeit doch noch der Anschluss (75.), doch in der Folge gab es nur noch einen Abseitstreffer, mehr wollte den Fischerhudern dann nicht mehr gelingen.

Im ersten Abschnitt neutralisierten sich beide Seiten weitestgehend, echte Chancen gab es nicht zu sehen. Einzig der 45-jährige Pennigbütteler Thiel sorgte für kleinere Aufreger.