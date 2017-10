19:23 – Oytens B-Jugend verpasst den Aufstieg

Oyten - Im vorletzten Spiel der Vorrunde zur Handball-Oberliga verspielte die weibliche B-Jugend des TV Oyten durch ein 19:23 (11:10) gegen die TSG Hatten-Sandkrug endgültig ihre Chance auf einen Oberligaplatz.

„Das war zu wenig. Es fehlte vor allem am nötigen Einsatz im 1:1-Verhalten“, wäre für Trainer Maximilian Kühling, er vertrat Nina Schnaars, mehr drin gewesen. Obwohl wichtige Stammspielerinnen wegen Verletzung fehlten, lag Oyten dank Torhüterin Theresa Beet in der ersten Hälfte immer vorne. Allerdings wurden zu viele Chancen nicht genutzt, sodass es nur mit einem 11:10 in die Pause ging.

Nach dem 14:14 (30.) gingen die Gäste dann erstmals in Führung. Dabei wussten sie ungenaue Oytener Zuspiele zu nutzen. Auch die TVO-Deckung stand nicht mehr sicher, sie war häufig zu weit weg vom Gegner. Allerdings dauerte es noch bis zur 41. Minute, ehe sich Hatten beim 20:16 auf vier Tore absetzen konnte. Oyten schaffte es nicht, den Rückstand noch entscheidend zu verkürzen. Auch eine offene Manndeckung in den Schlussminuten führte nicht mehr zum Erfolg. Das letzte Vorrundenspiel ist erst in zwei Wochen. Es geht dann zum Tabellenletzten SVGO Bremen.

Tore TV Oyten: Gina Maria Meinke (1), Theresa Otten (8/3), Emily Hübner (5), Benita Moos (5/1). J bos