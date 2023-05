15 Tore: Ein denkwürdiges Derby zwischen Ottersberg und Achim

Von: Frank von Staden

Trifft hier zum 1:0 vorbei an Achims Keeper Lukas Schuler: Ottersbergs Daniel Throl. © vst

In einem Spiel, das aufgrund seiner 15 gefallenen Tore wohl in die Geschichte der Fußball-Bezirksliga eingehen wird, sendete der 1. FC RW Achim noch einmal ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. So setzten sich die Achimer nach einem zwischenzeitlichen 0:2- und auch 5:7-Rückstand noch mit 8:7 (4:2) beim TSV Ottersberg durch und dürfen sich zwei Spieltage vor Saisonende wieder berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen.

Ottersberg/Achim – Den Spielern als auch den Verantwortlichen beider Klubs fehlten nach Abpfiff die richtigen Worte, um zu erklären, was da in den abgelaufenen, kurzweiligen 95 Minuten passiert war. Vokabeln wie „unglaublich, verrückt, nicht zu fassen oder auch nicht nachvollziehbar“ machten da schnell die Runde. Denn gleich vorweg: diese Partie hätte auch gut und gerne 10:10 enden können. „Dass wir am Ende die Verlierer sind, darf uns einfach nicht passieren. Wir hatten das Ding doch schon im Sack“, meinte da später der vierfache Ottersberger Torschütze Daniel Throl, der seine Farben früh mit 2:0 (10./14.) per Solo und Strafstoß nach Foul an ihn selbst, in Front brachte. „Danach haben die Spieler wohl geglaubt, es würde ein Selbstläufer für uns werden, und haben die Defensivarbeit eingestellt“, schüttelte da später TSV-Coach Axel Sammrey nur den Kopf und fügte an: „Im Grunde haben wir durchgehend ohne großen Körperkontakt wie eine Schülermannschaft verteidigt!“ So legten die Hausherren den Achimern quasi den Roten Teppich zum Toreschießen aus. Behcet Kaldirici (23.) fast ungehindert, Pellumb Zela per Strafstoß nach Foul von Artur Janot am Kaldirici (23.), der gut aufgelegte Anis Souafi (34.) und schließlich Gezim Bullari (44.) aus 35 Metern drehten den Rückstand in ein stattliches 4:2 um.

Achims Neu-Coach Necati Uluisik darf mit seinem Team wieder vom Klassenerhalt in der Bezirksliga träumen. © vst

Und weiter ging die wilde Achterbahnfahrt in Abschnitt zwei. Chancen und Tore wechselten sich fast minütlich ab. Wiederum Throl nach Solo (47.) sowie der junge Ole Buthmann (50.) per Volleyschuss glichen zum 4:4 aus, Souafi brachte aber per Abstauber seine Farben wieder in Front (53.). Per Strafstoß, wiederum an ihn selbst verübt, markierte Throl seinen Treffer Nummer vier, der eingewechselte Stiliyan Petrov sorgte dann für das 6:5. Und beim 7:5 durch Leonard Belba (80.) roch alles nach einem Ottersberger Erfolg.

Aushilfskeeper Felix Mindermann, hier mit Martin Janot, hat sich seinen Einsatz sicher anders vorgestellt. © vst

Pustekuchen! Eine zweifelhafte und eine berechtigte Strafstoßentscheidung brachten die Gäste zurück. Erst traf Faruk Senci mit frechem Lupfer (84.), dann Anis Souafi (87.). Und kurz vor Abpfiff war es erneut Souafi, der die Gäste gänzlich jubeln ließ. „Das war Handball ohne großes Anfassen. Ein glücklicher Sieg, ja. Aber einer, der uns wieder hoffen lässt“, so Achims Kostas Efeoglou.