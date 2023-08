Zwei Geistesblitze bringen der RSV-Reserve den 2:1-Sieg

Von: Matthias Freese

Torschützen unter sich: Maik Müller (rechts) erhält die Glückwünsche von Douglas Wink. Einige Minuten später kann sich der Stürmer bei seinem Mitspieler revanchieren. © Freese

Maik Müller und Douglas Wink schocken Bülstedt im ersten Heimspiel der Pflichtspielsaison. Schlechte Nachrichten gibt es jedoch von Bjarne Vogel.

Rotenburg – Das Pflichtspiel-Comeback von Johann Büchner verlief nicht optimal – nur zwei Minuten nach der Einwechslung traf der Defensivspieler des Rotenburger SV II ins eigene Tor. Er wird es verschmerzen, denn schließlich gingen seine Kreisliga-Fußballer gegen den TSV Bülstedt/Vorwerk trotzdem mit einem 2:1 (2:0)-Heimsieg vom Feld und haben damit einen mehr als ordentlichen Saisonstart hingelegt.

Coach Torsten Krieg-Hasch bot sogar an, etwas ins Phrasenschwein zu werfen: „Fußball ist ein Ergebnissport. Wenn du aus zwei Spielen vier Punkte holst, kannst du nicht unzufrieden sein“, betonte er. Und merkte noch an: „An meine Spielphilosophie müssen sich die Jungs erst mal gewöhnen.“

Vier potenzielle Stammkräfte nicht dabei

Erschwerend kam hinzu, dass die Liste der Ausfälle lang ist. Vor allem defensiv: Mit Nico Nachtigall, Jonas Jungert, Iago Schreier und Jonas Knaak fehlten vier potenzielle Stammkräfte für das Zentrum aus diversen Gründen. Stattdessen bildeten Florian Bausmerth, Jurek Wernicke und Franko Jäger die Reihe. „Von denen hat in der Vorbereitung keiner in der Dreierkette gespielt“, bemerkte Jonas Knaak, mit 27 Jahren Teamsenior, der mit einer Schleimbeutelentzündung im Knie nur zuschaute.

Noch schlimmer hatte es Bjarne Vogel kürzlich im abgebrochenen Pokalspiel bei der SG Hassendorf/Bötersen-Höperhöfen erwischt: Anriss des Kreuzbandes und des Innenbandes. „Ich wusste es auf dem Platz“, berichtete der Mittelfeldspieler, für den die Verletzung im Hinblick auf sein bald beginnendes Studium in Oldenburg ärgerlich ist. Eine OP steht an, eine lange Pause auch.

Müller locht zur Führung ein

Da zudem der gesperrte Jannik Niepel ausfiel, war Krieg-Hasch zum Basteln gezwungen. So übernahm zunächst auch Bülstedt das Kommando, sodass Keeper Tom Knaak gegen Janos Lemmermann früh den Rückstand verhindern musste (7.). Zwei Geistesblitze brachten die RSV-Reserve auf Siegkurs. In der 24. Minute spielte Nils Jagels einen ungenauen Pass, Tonny Munezero eroberte sich den Ball und brachte eine genaue Flanke in die Mitte, wo Maik Müller einlochte – 1:0. Jagels verlor auch das entscheidende Laufduell vor dem 2:0. Während Douglas Wink nach Bausmerth-Pass in die Tiefe im Vollsprint durchstartete, wirkte es beim Bülstedter wie Jogging. Wink zog bis zur Grundlinie und vernaschte anschließend Keeper Clas Schröder mit einem Schuss ins kurze Eck (38.). „Vorne sind wir effektiv. Trotzdem müssen wir noch das dritte Tor machen, wir haben aber in der zweiten Halbzeit den Ball nicht mehr laufen lassen“, stellte Krieg-Hasch fest. Bülstedt fiel im zweiten Durchgang ebenso nichts mehr viel ein. „Wir hatten keine Körner mehr, aber sie hatten auch keine, um uns hinten reinzudrücken“, urteilte der Rotenburger Trainer, der sogar noch Keeper Noah Hasch als Sturmspitze einwechselte.