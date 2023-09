Zwei Einwechselspieler entscheiden Sottrums Heimspiel

Von: Hendrik Denkmann

Sottrums Jarno Weisner (r.) wird von Dario Cordes gefoult. Den Freistoß verwandelt Helge Osmers direkt. © Denkmann

Nach schwachem Start steigert sich die Oberbörsch-Elf und gewinnt mit 3:1 gegen Ritterhude. Bei den Gästen sieht Kevin Zilke Gelb-Rot.

Sottrum – Nach dem Abpfiff war jedem Fußballer des TV Sottrum bewusst, bei wem er sich bedanken musste, dass die Gastgeber die Bezirksliga-Partie noch mit 3:1 (1:1) gegen die TuSG Ritterhude gewonnen hatten. Der eingewechselte Helge Osmers hatte in der 71. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß von der linken Strafraumkante in den hinteren Winkel seine Mannen wieder in Führung geschossen und anschließend sogar Glückwünsche vom geschlagenen Gäste-Keeper Meik Jeschin entgegengenommen.

Sowohl zuvor als auch in der Schlussphase beeinflusste der hohe Rasen die Angriffsbemühungen beider Teams. „Der ist auch zu trocken, zu stumpf“, bemängelte Sottrums Ersatztorwart Marcel Wachsmann in der Halbzeit. Währenddessen beregnete der Sprenger die Seite, auf der sich die Auswechselspieler der Gäste aufwärmten. Sie nutzten das Wasser als willkommene Abkühlung. Abteilungsleiter Thomas Holzkamm bestätigte den Zustand des Grüns, verwies aber darauf: „Am Ende müssen beide Mannschaften damit klarkommen.“

Oberbörsch lobt Youngster Weisner

Zunächst tat dies Ritterhude. Besonders Mirco Dressler überzeugte mit guten Dribblings über die linke Seite und zwei Abschlüssen (1./5.). „Da haben wir dem Gegner zu viel Raum und Ball gelassen und standen zu tief“, kritisierte Jannis Oberbörsch. Der Trainer tauschte die beiden Flügelspieler Jarno Weisner und Leon Krause. In der Folge fand vor allem Letzterer deutlich besser in die Partie und wirbelte nun über rechts. Ebenso überzeugte Weisner über links, wo er in der 24. Minute durchstieß und auf Sander Hoops querlegte. Der Achter schob zum 1:0 ein (24.). „Wenn die ihre Außen besser in Szene bekommen, gehen die in Führung“, bemerkte Holzkamm und fügte an: „Das 1:0 von uns war so etwas glücklich.“ Eine Viertelstunde später startete Weisner nach einem Steckpass von Torge Frese alleine auf Jeschin durch. Der Keeper verhinderte mit einer Glanzparade den zweiten Treffer (38.). Auf der anderen Seite brachte Jannik Rosebrock Gegenspieler Eugen Zilke zu Fall. Chris Hybsz verlud Tobias Engel vom Punkt (43.).

„Wir hatten die klareren Chancen, finden aber häufig noch nicht die richtigen Lösungen“, meinte Oberbörsch. Vor allem Youngster Weisner gefiel mit zahlreichen Tiefenläufen. Letztlich verpasste er es mehrfach, sich zu belohnen. „Er hatte Abschlusspech, hat viel gearbeitet und ein super Spiel gemacht“, lobte der Coach seinen Außenspieler.

Borkowski trifft erstmals seit fast zwei Jahren wieder

Einen entscheidenden Moment erlebte die Partie, als Kevin Zilke im Mittelkreis ein taktisches Foul gegen Frese beging. Anstatt sich die Gelbe Karte abzuholen, drehte er sich um, ging vom Geschehen weg und reagierte auf mehrfaches Auffordern des starken jungen Schiedsrichters Yannick-Finn Blattner nicht. Stattdessen sah der Ritterhuder direkt im Anschluss aufgrund einer Unsportlichkeit Gelb-Rot (63.). In Unterzahl bekamen die Gäste acht Minuten später den Freistoß gegen sich, den Osmers zum 2:1 unterbrachte (71.). Jubeln durfte auch der ebenfalls eingewechselte Teamkollege Lasse Borkowski. Der Sottrumer setzte sich erst gegen einen Verteidiger im Sechzehner durch, dann gegen Torwart Jeschin und schob aus kurzer Distanz ein (82.). Es war sein zweites Tor für den Bezirksligisten überhaupt. Der Debüttreffer war ihm im November 2021 gegen den MTSV Selsingen gelungen. „Die Jungs haben eine Reaktion gezeigt. Hinten raus müssen wir noch etwas aufpassen, dass es nicht noch mal spannend wird. Insgesamt ein verdienter Arbeitssieg“, lobte Oberbörsch.