Zwei Altkreis-Teams gelingt Hinserie ohne Punktverlust

Von: Hendrik Denkmann

Altes Ziel, neue Voraussetzung: Schwitschens zweite Herren wollen in der Spielgemeinschaft mit Wittorf in diesem Jahr den Aufstieg aus der 3. Kreisklasse Süd schaffen, nachdem sie alleine gescheitert waren. © Denkmann

Horstedt/Mulmshorn II und Schwitschen/Wittorf II haben bislang in der Liga alles gewonnen. Die Trainer erklären den Erfolg ihrer jeweiligen Spielgemeinschaft.

Wittorf/Horstedt – Die Klassen, in der sie Fußball spielen, sind verschieden. Eines eint die beiden Spielgemeinschaften jedoch: Sowohl die neu gegründete SG Schwitschen/Wittorf II in der 3. Kreisklasse Süd als auch die Zweite der SG Horstedt/Mulmshorn eine Liga tiefer sind beide als einzige Altkreis-Teams noch ohne Punktverlust. Mit dem Duo mithalten kann da nur Kreisligist SG Unterstedt mit zumindest einem Unentschieden.

Dass die Mannschaft derartig einschlagen wird, damit habe weder in Schwitschen noch in Wittorf niemand gerechnet. „Wir wussten alle, dass die zweite Herren die schwerste Aufgabe der Spielgemeinschaft wird. Auch ich hatte die größte Skepsis“, verrät Klaus Windels, der diese Elf nach dem Zusammenschluss im Sommer als alleinverantwortlicher Trainer übernahm. Dessen Kader besteht aus rund 22 Spielern, die sich zur Hälfte aus den ehemaligen zweiten Herren der beiden Vereine zusammensetzen. Hinzukommen Torwart Mirco Carstens und Niclas Windels aus der Wittorfer Ersten. Vor allem die Schwitscher hatten bereits in der vergangenen Saison gezeigt, dass im Aufstiegsrennen mit ihnen zu rechnen ist. Erst am letzten Spieltag hatten sie im direkten Duell mit dem TSV Bötersen-Höperhöfen den Gang in die 2. Kreisklasse verpasst.

Fröhlich setzt auch auf die Jungen

Dies soll nun in der Spielgemeinschaft gelingen. „Wenn wir so spielen wie in der Hinrunde, steht am Ende der Aufstieg“, ist sich Windels sicher. Den Grundstein legte sein Team mit neun Siegen aus neun Spielen und einem Tore-Schnitt von vier Treffern pro Partie. Mit derselben Punktzahl, aber noch einem Tor mehr pro Spiel steht wiederum die SG Horstedt/Mulmshorn II an der Spitze der 4. Kreisklasse Süd. „Wir wollen natürlich am Ende der Saison ganz oben stehen und bis dahin möglichst alles gewinnen“, erklärt Mirco Fröhlich, der das Traineramt vor dieser Saison von Jörg Carstens übernahm. Vergangenes Jahr hatte er ihm noch als Co zur Seite gestanden. Viel habe er seit dem Wechsel nicht verändert, meint der 30-Jährige: „Jörg hat oft die alte Generation spielen lassen. Ich lasse jetzt auch mal die Jungen ran.“ Dies zeigt durchaus Früchte. Denn: Unter denen befindet sich auch Fröhlichs Neffe, Lukas Fasking, der aktuell mit zehn Toren der beste Schütze der Mannschaft ist.

Ein weiterer personeller Baustein des Erfolgs sei sein Bruder und Kapitän Nicolas Fröhlich, den er vor rund zwei Jahren aus der ersten Herren des TV Sottrum nach einer Verletzung zurückgeholt hatte. Neben sechs Toren in der Liga steuerte er auch zwei Treffer im Kreispokal II bei. Dort kassierte Horstedt/Mulmshorn II in der ersten Runde des Wettbewerbs dennoch die einzige Niederlage – ein 2:3 bei der SG Oste II (4. Kreisklasse Nord). „Da war am Tag zuvor Sommerfest und wir waren nur zu elft, unter anderem stand ich auf dem Platz. Durch das Ausscheiden konnten wir uns auf die Liga konzentrieren“, scherzt Mirco Fröhlich.

Die Rückennummer quasi stellvertretend für die Spielklasse: Die SG Horstedt/Mulmshorn II ist in der 4. Kreisklasse Süd aktuell das Maß aller Dinge und plant, auch am Ende der Saison ganz oben zu stehen. © Freese

Im Kreispokal II noch mit dabei ist hingegen die SG Schwitschen/Wittorf II. Erst am Wochenende feierte die Windels-Elf mit einem 7:5 nach Elfmeterschießen gegen den klassenhöheren SV RW Scheeßel II den Einzug ins Achtelfinale. Noch zur Pause hatte es 0:2 gestanden. Den Ausgleich schoss Marco Senkbeil in der Nachspielzeit. „Vom Alter her waren sieben Altherren-Spieler dabei. Das macht dann zum einen die Erfahrung. Viel mehr zahlt sich aber aus, dass die Mannschaft von Minute eins bis zum Abpfiff alles gibt“, erläutert Windels und gibt kein Ziel für den Pokalwettbewerb aus. „Da kommt es drauf an, auf wen wir treffen. Wir sind gegen keinen chancenlos.“

Auch in der Liga stellten seine Mannen ihre Expertise für späte Tore unter Beweis. Gegen die SG Hassendorf/Bötersen-Höperhöfen II fiel der 2:1-Siegtreffer in der 88. Minute. Die Spiele gegen Unterstedts Dritte (2:1) und die SG Westerholz/Hetzwege III (2:0) verliefen ebenso knapp. Glück war beim SV Jeersdorf II auch für Horstedt/Mulmshorn dabei. Das einzige Tor fiel durch einen Elfmeter. „Wenn der Gegner mitspielt, sind wir stark. Gegen die schwächeren Teams tun wir uns extrem schwer“, weiß Fröhlich genau von seinem Team, bei dem wie auch in Schwitschen/Wittorf „alle auf derselben Welle schweben“.