Zustand weiter kritisch

Rotenburg – Die Lage ist immer noch bedrohlich: Erneut haben die Oberliga-Handballer des TuS Rotenburg den Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasst. Im „Vier-Punkte-Spiel“ beim VfL Edewecht unterlag die Mannschaft von Trainer Nils Muche mit 24:25 (10:11) und damit wie schon eine Woche zuvor beim SV Beckdorf mit einem Tor Differenz. „Ich möchte da eigentlich nichts zu sagen“, bemerkte der völlig gefrustete Coach nach der siebten Niederlage in Serie.

Muche hatte einige personelle Veränderungen vorgenommen. Er hatte seine etatmäßigen Halbrechten und Linkshänder Michel Misere und Sascha Nijland (ihm liegt ein Angebot des designierten Verbandsliga-Aufsteigers TSV Daverden vor) aus dem Kader gestrichen. In der Startformation stand hingegen der lange verletzte Routinier Patrick Zahn, der auch den Treffer zur 3:1-Führung erzielte (3.) und im Laufe des Spiels drei weitere Tore folgen ließ. „Er war der Lenker auf dem Platz. Er hat Tore geworfen, Siebenmeter herausgeholt – das war gut“, betonte Teammanager Michael Polworth. Auch in der Abwehr knüpften die Rotenburger an ihren guten Auftritt von der Vorwoche beim SV Beckdorf an. Keeper Yannick Kelm erwischte zudem einen starken Tag, sodass Polworth lange Zeit optimistisch war, dass der ersehnte Sieg eingefahren werden könnte: „Wir sind letzte Woche von der Intensivstation runtergekommen. Ich habe gedacht, dass wir jetzt das Krankenhaus verlassen würden.“ Doch wirklich besser geht es dem Patienten nicht. Insbesondere Coach Muche tobte anschließend in der Kabine so sehr, dass sich Polworth kurzzeitig bereits Sorgen um den Gesundheitszustand machte.

Vor allem die Schlussphase ärgerte den Trainer. Neun Sekunden waren noch auf der Uhr, als Muche eine Auszeit nahm, um den letzten Spielzug anzusagen. Von Erfolg gekrönt war er nicht, Lukas Misere vergab. Der mögliche Punktgewinn ging damit flöten. Und es wäre sogar ein Sieg im Bereich des Möglichen gewesen. Nach der 7:4-Führung durch Kreisläufer Christian Hausdorf (11.) zog Edewecht zwar vorbei, doch nie davon.

Nach dem Wechsel waren die Rotenburger bis zum 17:16 durch Hausdorf sogar knapp im Vorteil (41.) und führten auch noch einmal durch Martin Nowakowskys Treffer mit 19:18 (43.). „Es war alles gut“, meinte auch Polworth. Dann war es aber vor allem Shooter Renke Bitter, der die Edewechter auf Kurs brachte, während Luka Bruns drei Minuten vor Schluss per Siebenmeter den Ausgleich zum 24:24 verpasste. Ohnehin waren die Strafwürfe in dieser Partie besonders das große Rotenburger Manko. Gleich vier von sechs verwarfen sie. Lediglich Zahn hatte bei zwei von drei Versuchen noch eine gute Quote.

„Die Mannschaft gibt alles, aber sie belohnt sich nicht“, machte auch Polworth keine Schuldzuweisungen. Er stellte aber fest: „Wir haben ein zu großes Herz, bei dem, was wir an Punkten schon verschenkt haben.“ Bei noch drei ausstehenden Spielen liegen die Wümmestädter weiterhin mit vier Punkten relativ sicher vor dem Abstiegsrelegationsplatz. Doch die vorzeitige Rettung verpasste sie am Samstag in Edewecht. maf