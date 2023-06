Zuspruch der Teamkollegen trägt bei Weisner Früchte

Von: Hendrik Denkmann

Mit der Fahne über dem Kopf reißt Sottrums Kapitän Arendt Dersch den Pokal vor seinen Kollegen in die Luft. © Denkmann

Die Sturmspitze Jarno Weisner führt den TV Sottrum II gegen den SV Ippensen II mit einem schnellen Doppelpack zum Gewinn des Kreispokal 2.

Selsingen – Am Seitenrand animierte Leif Heinsohn, Co-Trainer der Ersten, seinen Chefcoach Jannis Oberbörsch, nach dem Abpfiff den Platz zu stürmen. Der lehnte dankend ab. Stattdessen taten dies ausschließlich die Vereinskollegen der Zweiten des TV Sottrum, nachdem sie gerade den Kreispokal 2 dank eines 3:1 (0:0)-Sieges gegen den SV Ippensen II (3. Kreisklasse Mitte) an die Wieste geholt hatten. Für die Fußballer aus der 2. Kreisklasse Süd ist dieser Titel das i-Tüpfelchen auf dem dritten Platz in der Liga.

Direkt nach der Siegerehrung deutete Erik Lüdemann auf sein Handy und rief in Richtung seiner Teamkollegen: „Ich habe eine Direktleitung nach Malle.“ Dort weilte gerade die erste Herren und Teile der Zweiten, weshalb Trainer Christian Ritter nach dem Halbfinale bereits Personalsorgen beklagte. Diese seien jedoch nicht eingetreten, meinte er nach der Siegerehrung erleichtert: „Wir haben bewusst viele junge Spieler eingesetzt. Die haben das echt stark gemacht.“ Auf die Frage, was nun geplant sei, scherzte Ritter: „Zwei, drei Kaffee und ein bisschen Milch sind sicherlich drin. Den Rest machen wir spontan. Aber so wie ich die Jungs kenne, wird das lang gehen und der ein oder andere kann schon mal beim Chef Bescheid geben, dass es etwas später morgen bei der Arbeit wird, oder einen Tag Sonderurlaub einreichen.“

Lange: „Darauf kann die Mannschaft stolz sein“

Den Grundstein für diese Feierlaune hatten die Sottrumer mit den Siegen gegen den TSV Karlshöfen II, Rotenburger SV III, SG Westerholz/Hetzwege II, SG Reeßum/Taaken II und SG Hassendorf/Bötersen II in den Vorrunden gelegt. Auch im Finale dominierten sie Ippensens Zweite. „Es war wie erwartet. Der Gegner hat sich tief reingestellt und wir hatten noch nicht die richtigen Mittel gegen das Bollwerk“, bemerkte Ritter. Auf der anderen Seite war es Jarno Weisner, dem noch die Genauigkeit im Abschluss fehlte (9./30./37.). „Die Teamkollegen haben einen danach aufgebaut. Jeder kam auf mich in der Kabine zu und meinte, ,du machst noch dein Ding‘“, erklärte die einzige Sturmspitze. Der Zuspruch trug Früchte. Kurz nach Wiederanpfiff legte Lüdemann Nebenmann Weisner den Ball zum 1:0 auf (49.). Nur eine Minute später erahnte er einen zu kurzen Rückpass von Ippensens Abwehr und erhöhte. „Wir haben gesagt, dass wir direkt vorne drauf gehen und mehr Risiko wagen, weil wir gesehen haben, dass sie nicht so ballsicher sind“, erklärte Ritter seinen Matchplan für den zweiten Durchgang. Der geriet auch nicht in Gefahr, als Marcel Wachsmann einen Freistoß von Andre Peter aus 35 Metern am kurzen Eck durch die Hände rutschen ließ (65.). Darauf fand Sander Hoops mit einem Schuss aus 20 Metern ins rechte untere Eck die passende Antwort (70.). In der Schlussphase verpassten es die Sottrumer nachzulegen. Dennoch stand der Kreispokal-Sieg. „Darauf kann die Mannschaft stolz sein. Das rundet die starke Saison im Pokal und in der Liga mit dem dritten Platz ab“, lobte Sottrums Vize-Fußball-Boss Helmut Lange.