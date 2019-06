Zurück zu den Wurzeln

Rotenburg – Ein alter Bekannter kehrt zu seinem Heimatverein zurück: Aziz Arnavutoglu schnürt in der kommenden Saison wieder für den Kreisligisten Rotenburger SV II die Fußballschuhe. Der Mittelfeldmann hatte zuletzt das Trikot des TSV Ottersberg in der Bezirksliga getragen, aufgrund anhaltender Knieprobleme aber ein Jahr pausieren müssen. Damit schaut Ligakonkurrent VfL Visselhövede in die Röhre. Die Heidestädter wollten den 31-Jährigen ebenfalls gerne verpflichten.

„In Rotenburg habe ich einen deutlich geringeren Aufwand. Die Familie steht für mich an erster Stelle“, erklärt Arnavutoglu. Dass er so lange aussetzen musste, ist für den Familienvater kein Problem. „Fußballspielen verlernt man nicht so schnell“, sagt er lachend.

Über die Zusage zeigt sich Patrick Werna sehr erfreut. „Zusammen mit Kay Slominski und Andy Kiel soll er unsere Achse bilden und die jungen Spieler an die Hand nehmen“, formuliert der Rotenburger Coach. Arnavutoglu – zuletzt in der Saison 2014/15 für die Rot-Weißen am Ball – hatte zum Ende der Rückserie bereits beim Wümme-Club mittrainiert. „Er hat einen super Eindruck hinterlassen. Dass er so lange nicht gespielt hat, war überhaupt nicht zu sehen. Er war gleich wieder voll im Rhythmus“, schwärmt Werna. ml