„Zugpferd“ Maier bleibt dem Rotenburger SV treu

Von: Hendrik Denkmann

Mark Maier geht in sein drittes Jahr als RSV-Coach. © Freese

Der umworbene U 17-Coach des RSV Mark Maier lehnte lukrative Angebote ab. Mit der Verlängerung erweitert sich auch sein Aufgabenbereich.

Rotenburg – Die Konstellation in der U 17-Landesliga hat Mark Maier auf dem Schirm. „Jetzt müssen wir punkten. Mindestens noch zwei mal, damit wir in der Liga bleiben. Es ist aber auch super eng. Wenn wir einmal gewinnen, sind wir punktgleich mit dem Vierten“, fasst der Trainer des Rotenburger SV nach der 1:2 (1:0)-Auswärtsniederlage gegen die Fußballer des SV Scharnebeck zusammen. Kurz darauf verkündet der 20-Jährige, dass er seinen Vertrag trotz anderer „lukrativer“ Angebote verlängert hat.

Entsprechend fällt die Freude bei Jörg Niepel, kommissarisch für die U 17 zuständig, aus: „Ich freue mich, dass er bleibt. Er ist einer der Top-Trainer im Umfeld – sportlich und menschlich – und damit ein Zugpferd für den Verein.“ Ein solches wollte sich auch der JFV A/O/B/H/H für die künftige U 16 sichern und klopfte daher bei Maier an, wie er verrät: „Wir hatten auch ein sehr, sehr gutes Gespräch. Ich habe danach eine Woche gebraucht, um eine Entscheidung zu fällen.“

Das „Gesamtpaket“ als ausschlaggebender Punkt

Diese geht nun in Richtung des RSV, was wohl auch daran gelegen haben dürfte, dass der Verein bei seinem Angebot nachgebessert hat. „Heeslingen hat ihn natürlich mit ein bisschen Geld gelockt, wir haben aber auch etwas nachgelegt“, erklärt Niepel und schiebt noch eine kleine Spitze in Richtung des Konkurrenten hinterher: „Wir setzen auf Kontinuität – auch bei ihm.“ Diese schätzt Maier, an dem ebenso Vereine aus Bremen dran waren, und nennt mehrfach das „Gesamtpaket“ des RSV als ausschlaggebenden Punkt für die Vertragsverlängerung.

Mit dieser geht einher, dass der angehende Erzieher in seinem dritten Jahr bei den Wümmestädtern nicht nur die künftige U 18 trainiert, sondern in Zusammenarbeit mit dem neuen sportlichen Leiter für die Jugend, Thorsten Hoffmann, das Scouting für die U 17 verantwortet. „Ihn kenne ich schon, seitdem ich klein bin. Ich freue mich auf die Arbeit mit ihm“, sagt Maier, der an seinem Team einiges verändern will. „Ich möchte einen jungen, erfahrenen Co-Trainer dazuholen.“ Bei seinen aktuellen Assistenten Bjarne Badenhop und Sascha Krähe wisse er nicht, ob sie aus beruflichen Gründen weitermachen werden. Sicher ist hingegen der Verbleib des Teammanagers Denny Fabritius. Zudem plant Maier, den Kader zu vergrößern: „Im Moment ist das aufgrund von Verletzungen sehr eng. Ich will aber auch ein bis zwei Charaktere dazukriegen. Die fehlen uns in der aktuellen Zeit.“

U17 gibt Führung aus der Hand

Im Spiel gegen Scharnebeck sei dies wieder zu merken gewesen. „Die erste Halbzeit war noch in Ordnung. In der zweiten war dann bei uns die Luft raus. Die Jungs haben nicht mehr so richtig den Zugriff gehabt, keinen Biss. Da war Scharnebeck die bessere Mannschaft“, ärgert sich Maier, dessen Team durch Finn Niemeyer in Führung ging (23.), nach der Pause das Spiel aber aus der Hand gab. Erst glich Bennet Giza aus (49.). In letzter Minute verwandelte Tim Haeder einen Elfmeter, der laut dem RSV-Coach keiner war. Wladislaw Maier habe zuvor seinen Gegenspieler „angeblich“ gefoult und die Wümmestädter so um einen Punkt gebracht.