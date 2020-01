Zeit der Positionskämpfe

Hurricanes erwarten Braunschweig / Künftig ohne Wedemeyer

+ Genevive Wedemeyer (l., neben Kama Griffitts) spielt diese Saison nicht mehr für die Hurricanes in der zweiten Liga. Foto: Freese

Rotenburg – Allmählich geht es um die besten Plätze – die Positionskämpfe für die Play-offs haben in der 2. Basketball-Bundesliga Nord der Damen begonnen. Umso wichtiger ist es da für die Avides Hurricanes, aus den drei in Folge anstehenden Heimspielen möglichst viele Punkte mitzunehmen. Dem Spitzenspiel gegen Tabellenführer Eintracht Braunschweig am Samstag (18.30 Uhr, Pestalozzihalle) folgen die Begegnungen gegen die Bender Baskets Grünberg und den Tabellenzweiten BBZ Opladen.