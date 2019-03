Rolf Karnick spricht über sein Ausscheiden als Handballtrainer beim TV Sottrum

„Zeit für andere Dinge nehmen“

Sottrum - Von Björn Lakemann. In seinem letzten Heimspiel als Trainer der Damenmannschaft des TV Sottrum hat Rolf Karnick beim 27:15 gegen Kellerkind OT Bremen in der Handball-Regionsoberliga nochmal einen Sieg eingetütet. Zu den zwei Zählern gab es von seinem Team mehrere Geschenke zum Abschied in der eigenen Halle. Nun stehen für den Sottrumer noch zwei Partien an, bevor Marcus Gabel als sein Nachfolger das Ruder übernimmt. Nach dieser Spielzeit wird sich Karnick nach vielen Jahren von der Trainerbank zurückziehen. Also gibt er auch die Landesliga-Herren, die er im Winter interimsweise übernahm, ab.