Zehn hektische Minuten kosten Helvesiek den Dreier

Von: Hendrik Denkmann

Das hat nichts mehr mit dem Ball zu tun: Helvesieks Thomas Hahn (l.) und Domenic Wahlers (2.v.l.) bleiben nach dem Zusammensturz kurzzeitig am Boden liegen. © Denkmann

Helvesiek schenkt eine 3:1-Pausenführung her und spielt gegen Hesedorf nur 4:4. Nun warten unter anderem noch die drei Top-Teams der Kreisliga.

Helvesiek – Am Ende hatte niemand auf dem Platz so richtig einen Grund zur Freude. Der Grund lag nah: Sowohl für Schlusslicht SV Grün-Weiß Helvesiek als auch für die sechstplatzierten Fußballer des MTV Hesedorf war das 4:4 (3:1) zu wenig. Weiterhin trennen beide Kreisligisten nur sechs Punkte. Entsprechend kämpfen auch die Gäste noch um den Klassenerhalt.

Doch danach sah es in den ersten 45 Minuten überhaupt nicht aus. 1:3 stand es zur Pause, in der das Team sich im Schatten neben dem Tor versammelte. „Mit der Niederlage stehen wir wieder voll unten drin. Ich weiß nicht, ob ihr die Tabelle überhaupt gelesen habt“, schimpfte Hesedorfs Richard Kubisch in die Runde gesenkter Köpfe. Ein ähnliches Bild zeichnete nach dem Schlusspfiff die Helvesieker Mannschaft. „Wir hätten sie unten mit reinreißen können“, haderte Kapitän Tobias Schiller aufgrund der verpassten Chance. „Wenn du 3:1 führst und nach dem 3:3 noch das Vierte machst, ist es bitter, dass am Ende nicht die drei Punkte stehen“, ärgerte sich auch Trainer Jannik Meyer.

Prigge trifft erst im zweiten Anlauf

Er sah in der Anfangsphase ein bissiges Helvesieker Team, das jeden Zweikampf annahm und nahezu jeden zweiten Ball gewann. Zudem brachte Schiller die Gastgeber mit einem schönen Schuss aus der Distanz in Führung (8.). Der Ausgleich des laut Meyer „größten Problems“ Kristian Reitmann (13.) brachte Helvesiek nicht aus dem Tritt. Allen voran Stürmer Domenic Wahlers sorgte mit seinem Anlaufen für einige Fehler in der Hesedorfer Defensive. So war er es, der Torben Baatz den Ball an der Sechzehnerkante abgrätschte und das 3:1 für Marvin Bénet auflegte (26.). Zuvor hatte Wahlers selbst genetzt (19.). „In der ersten Hälfte waren wir überlegen. Innerhalb von zehn Minuten machen wir uns das aber zunichte“, schimpfte Meyer aufgrund des Doppelschlags der Gäste. Erst verlud Eduard Kraft Keeper Clemens Windeler per Strafstoß nach einem Foul von Hendrik Wenning an Kubisch (54.), dann glich Frederic Meyer aus (54.). „Die kamen mit Schaum vor dem Mund aus der Halbzeit. Sie haben wohl mitbekommen, wenn sie uns hoch anlaufen, dass sie uns damit schaden. Das haben sie gnadenlos ausgespielt“, erkannte Schiller an. Helvesiek fing sich und kam noch einmal zurück. Jona Prigge behielt die Nerven und verwandelte den Elfmeter nach einem Foul an ihn im zweiten Versuch. Den ersten hatte Nils Kieslich noch gehalten, jedoch ließ Schiedsrichter Steven Tietje (TuS Brockel) aufgrund eines zu früh gestarteten Hesedorfers wiederholen (68.). Reitmann setzte beim Torspektakel den Schlusspunkt (82.). „Das können die Punkte sein, die am Ende fehlen“, blickt Meyer auf das schwere Restprogramm mit noch fünf Spielen – unter anderem gegen die Top Drei SG Unterstedt, Bremervörder SC und FSV Hesedorf/Nartum.