Youngster Nummer zwei: Für Pape passt es mit Visselhövede sofort

Von: Matthias Freese, Hendrik Denkmann

Hannes Pape ist der neue Innenverteidiger des VfL Visselhövede. © Privat

Nach Lukas Stahn wechselt auch Hannes Pape zum VfL Visselhövede. Zudem gibt der Bezirksligist die Verpflichtung eines neuen Torwarttrainers bekannt.

Visselhövede – Der Verjüngungsprozess beim VfL Visselhövede geht weiter! Hannes Pape ist der nächste Youngster, der zur kommenden Saison zum Kader des Fußball-Bezirksligisten stößt. Der Innenverteidiger kommt aus der U 19 des VfB Vorbrück Walsrode. Auch einen neuen Torwarttrainer aus dem benachbarten Heidekreis bekommt Coach Elias Jockusch: Torben Stradtmann hat seine Zusage gegeben.

„Das ist ein junger Bengel, der eine ruhige, gute Spielweise hat“, sagt Jockusch über den 18-jährigen Hannes Pape, der mit der U 19 aktuell noch in der Landesliga spielt und dort bei den Walsrodern einen Stammplatz inne hat. „Ich habe einen Tipp bekommen und dann mit dem Trainer Kontakt aufgenommen“, verrät Jockusch, wie er auf Pape aufmerksam geworden ist. Für Visselhövede ist er das zweite junge Gesicht nach Lukas Stahn aus der U 18 der JSG Heidetor. „Die Jungs kriegen bei uns ihre Chancen, aber auch Zeit, sich zu entwickeln“, verspricht Jockusch.

Künftig im grünen Dress: Chefcoach Elias Jockusch (l.) stellt Torben Stradtmann als neuen Torwarttrainer für die kommende Saison vor. © VfL Visselhövede

Pape selbst war von seinem künftigen Verein von Beginn an überzeugt, erzählt er: „Ich habe von der Mannschaft nur Gutes gehört. Nachdem ich dann einige Male mittrainiert habe, wurden meine Erwartungen mehr als nur erfüllt. Ich war begeistert von dem guten Training und der positiven Stimmung in der Mannschaft. Da genau dies mir in einer Fußballmannschaft sehr wichtig ist, habe ich mich dann entschieden, zu Visselhövede zu wechseln.“ Für den Verteidiger ist es der erste Wechsel seiner Karriere, die mit sechs Jahren begann. „In der Jugend habe ich schon immer beim VfB Vorbrück Walsrode gespielt. Nachdem der Trainer Volker Leuschner meine Mannschaft übernahm, sind wir in die Landesliga aufgestiegen. Ich habe in meiner Jugendzeit auch über viele Jahre in der Kreisauswahl gespielt“, sagt der Walsroder. Neben dem Fußball machte er über Jahre Leichtathletik, „bis es parallel zum häufiger werdenden Fußballtraining einfach zu viel wurde“. Außerdem spielte Pape eine Zeit lang Badminton im Verein. Aktuell hält er sich neben dem Fußballtraining mit einem Fitnessprogramm fit.

Der künftige Coach für die Keeper, Torben Stradtmann, bringt einiges an höherklassiger Erfahrung mit. Der 37-Jährige hatte bereits für den Rotenburger SV in der Oberliga im Tor gestanden und war bei den Wümmestädtern auch als Torwarttrainer tätig, ehe er dort 2019 ausstieg. Er wohnt im Walsroder Stadtteil Fulde. Den Kontakt stellte, wie Jockusch berichtet, sein Routinier Patrick Peter her. Eine Neubesetzung der Position war nötig geworden, da Tobias Laatsch, der langjährige Mitstreiter von Jockusch, angekündigt hatte, künftig nicht mehr zur Verfügung zu stehen. „Die Stelle haben wir jetzt exzellent besetzt“, freut sich Visselhövedes Coach und ist nun noch auf der Suche nach einem Co-Trainer.