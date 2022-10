Yannick Kelm ist Rotenburgs sicherer Rückhalt

Von: Matthias Freese

Bauchlandung für Yannick Kelm – im positiven Sinne: Der Keeper des TuS Rotenburg hielt nicht nur drei Siebenmeter, sondern auch noch etliche Würfe gegen Delmenhorst. © Freese

Der zweite Saisonsieg des TuS Rotenburg war vor allem Yannick Kelm zu verdanken. Der Keeper hielt gleich drei Siebenmeter. Aber auch die Abwehr zeigte sich verbessert.

Rotenburg – Auch wenn Paul Schröder die letzten Minuten nicht mehr auf dem Spielfeld stand, zeigte der Neuzugang des TuS Rotenburg vollen Einsatz. Bereits in der letzten Auszeit der Partie hatte der 23-Jährige Mittelmann nach Coach Daniel van Frayenhove noch einmal das Wort ergriffen, anschließend trieb er als Motivator von der Bank aus – und meist stehend – die Kollegen an. Am Ende stand der zweite Heimerfolg in der Handball-Oberliga, ein 27:22 (15:10) gegen die weiter sieglose HSG Delmenhorst. Mann des Spiels war Keeper Yannick Kelm, der allein drei Siebenmeter parierte.

„4:4 Punkte – das ist echt okay“, fand Kelm angesichts der aktuellen Bilanz nach vier Partien. „Dabei hatte ich eigentlich vorher gar nicht so ein geiles Gefühl.“ Doch das sollte ihn täuschen. Von Beginn an war der nach Halswirbelproblemen wieder fitte Routinier auf Betriebstemperatur. „Es war wichtig, gleich reinzukommen“, wusste er. Schon in der Anfangsphase hielt Kelm mehrere Bälle der Delmenhorster, die schon im Vorfeld mit dem Backeverbot gehadert hatten. Einzig Rechtsaußen Jonas Pfeiffer wusste sich offensichtlich mit den speziellen Rotenburger Gegebenheiten gut zu arrangieren und erzielte gleich neun Tore. „Der wirft schon gut, aber zwei, drei mehr hätte ich haben müssen“, räumte Kelm selbstkritisch ein.

Freie Bahn für Kilian Behrens (am Ball): Der Kreisläufer erzielte vier Tore gegen Delmenhorst. © Freese

Was ihm allerdings die Arbeit spürbar erleichtert hatte, war seine deutlich besser stehende Abwehr. Das erkannte auch Coach van Frayenhove. „Die Jungs sind da sehr gut gelaufen. Jens Behrens, Kilian Behrens und Paul Schröder haben sehr stark gearbeitet“, hob er insbesondere seine zentralen Figuren in der Defensive hervor. So war es auch durchaus zu verkraften, dass insbesondere Goalgetter Chris Ole Brandt in der ersten Halbzeit gut ein halbes Dutzend seiner Würfe vergab und für Sören Heyber Platz machte. Wichtig aber auch, dass er nach der Pause wieder neues Vertrauen in seinen Wurf fand und mit sechs Treffern doch noch zum erneut besten Schützen seines Teams avancierte. Beim 21:16 spielte Brandt seine Sprungkraft ausnahmsweise nicht aus, sondern überraschte Keeper Bassam Farasha mit einem Hüftwurf (43.).

Delmenhorsts Keeper hatte sein Team in der ersten Hälfte wiederum im Spiel gehalten, zog letztlich im direkten Duell aber den Kürzeren – auch weil Kelm ihn überraschte und zum 14:8 traf (28.). Hatte Frederic Oetken seinen Siebenmeter über das Tor gesetzt (17.), parierte Kelm im weiteren Verlauf noch die Strafwürfe von Jörn Janßen (19.), Dominik Ludwig (31.) und Marcel Cuda (48.).

Van Frayenhove klatscht seine Jungs vorzeitig ab

Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Partie bei einer Sechs-Tore-Führung vor 240 Zuschauern vorentschieden, sodass Coach van Frayenhove seine Jungs auf der Auswechselbank bereits 45 Sekunden vor dem Abpfiff abklatschte. „Ich finde, dass wir das Spiel relativ gut im Griff hatten. Auch in unserer kleineren Schwächephase nach der Pause haben wir das relativ clever gespielt und keinen großen Lauf kassiert. Natürlich hätten wir den Sack noch früher zumachen können, aber zum Schluss hatten wir dann noch einmal zu frühe Abschlüsse“, resümierte der Coach und meinte: „Der Sieg tut uns richtig gut.“