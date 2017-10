TuS-Rotenburg-Keeper Yannick Kelm ist der Alleskönner

Rotenburg - Von Vincent Wuttke. Yannick Kelm scheut im Spiel nach vorne kein Risiko. Das ist nicht neu, aber dass der Torwart des TuS Rotenburg mit seinen langen Abwürfen nun auch als Torjäger fungiert, schon. Beim 39:25-Sieg in der Handball-Oberliga gegen die SG HC Bremen/Hastedt gelang dem Schlussmann in der zweiten Halbzeit gleich mal ein Doppelpack. Es war die Krönung seiner starken Leistung.

„Das habe ich noch nicht gehabt. Aber der erste Versuch ging ja auch noch schief“, sagt der 24-Jährige schmunzelnd. „Eigentlich war ein Treffer mein Saisonziel für die Offensive. Jetzt bin ich über dem Soll“, scherzt er.

Bei den Vorderleuten fehlte gegen Bremen/Hastedt die Abstimmung

Dabei war es bis zur Pause gar nicht sicher, dass der Keeper und seine Teamkollegen so gute Laune nach dem Abpfiff haben. Immerhin stand es beim Seitenwechsel noch 13:15. Die Abstimmung bei Kelms Vorderleuten fehlte noch, sodass Bremen am Drücker war. „In der Pause hat Trainer Nils Muche aber wohl die richtigen Worte gefunden“, sagt Kelm, der bei der Kabinenansprache nie dabei ist. „Manchmal ist das definitiv ein Vorteil, weil man sich dann einiges erspart“, gibt der Torwart lachend zu. Denn eines ist er auf der Platte auf keinen Fall: ein Lautsprecher. Eher zurückhaltend und fokussiert bestreitet Kelm seine Spiele.

Bei ihm hätte sich Muche derweil nach den ersten 30 Minuten am wenigsten beschweren können. Immerhin war der knappe Rückstand zur Halbzeit zu einem großen Teil Kelm zu verdanken. Vor allem in der Phase, als Rotenburg noch etwas hinterherlief, war der Mann zwischen den Pfosten zur Stelle. 20 Paraden waren es am Ende vom Großhandelskaufmann, der die kompletten 60 Minuten durchspielte. „Ich denke im Spiel gar nicht daran, wie viele Bälle ich gehalten habe. Auch, wenn ich mich an fast jede Szene erinnern kann“, erklärt Kelm.

Fahrgemeinschaft macht weite Anfahrt erträglich

In den zweiten 30 Minuten kamen die Gäste kaum noch durch die Rotenburger Abwehr. Nur zehn weitere Gegentreffer ließ Kelm bis zum Ende zu und leistete sich kaum Fehler. „Obwohl bestimmt zwei Bälle von außen durch die Beine gingen. Da sehen Keeper immer blöd aus. Und sonst sind manche Torwartfehler von außen oft auch nicht zu erkennen. Das muss man dann überspielen“, verrät der Dorfmarker, der den Sprung in die höhere Spielklasse leicht geschafft hat. „Obwohl bei manchen Werfern schon ganz genau zu merken ist, wer mal höher gespielt hat. Die Würfe kommen noch härter und platzierter“, so der Schlussmann des neuen Tabellendritten.

Mittlerweile ist Kelm in der dritten Spielzeit beim TuS Rotenburg dabei und nimmt pro Fahrt 30 Minuten bis in die Kreisstadt auf sich. „Das ist aber gar nicht schlimm. Mit Patrick Zahn teile ich mir die Wege auf, und zusammen geht die Zeit auch schnell vorbei“, sagt Kelm. Er findet sich in Rotenburg immer besser zurecht und fühlt sich rundum wohl in seiner Mannschaft. „Auf der Tribüne erkenne ich nun auch fast jeden. Ich kann die Leute nur nicht immer ganz sicher zuordnen“, sagt Kelm. „Das war im ersten Jahr aber noch ganz anders bei mir.“