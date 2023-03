Wuttke trifft in Bothel und träumt vom Meistertitel

Von: Manfred Krause

Teilen

Vor der Pause klärt Bothels Phil Stölpe (l.) den Ball auf der Linie. In Durchgang zwei trifft Vincent Wuttke. © Krause

Nach der Pause erhöht Unterstedt dreifach und schlägt Bothel letztlich mit 4:1. Noch 15 Punkte fehlen dem Primus nun bis zum Titelgewinn.

Bothel – Es zeichnete sich von Beginn an das erwartete Spiel ab. Die SG Unterstedt übernahm im Auswärtsspiel gegen den TuS Bothel am Freitagabend die Spielkontrolle. Dies erkannte der krank von außen zuschauende Christoph Meinke an: „Es war ein deutliches Übergewicht für den Gegner und hätte auch 0:3 zur Halbzeit stehen können.“ Jedoch stand es zur Pause nur 1:0 aus Sicht des favorisierten Tabellenführers der Fußball-Kreisliga, der sich am Ende mit 4:1 durchsetzte.

Bei seinem Comeback im Tor bekam Bothels Sascha Denell direkt einiges zu tun. Schon nach 18 Minuten stand er im Mittelpunkt, als er eine Ecke der Gäste nicht richtig klärte und der Ball so direkt vor den Füßen von Hannes Kettenburg landete. Der Unterstedter schob zum 1:0 ein. Kurz darauf blieb Denell dieses Mal der Sieger. Dass Unterstedt nicht mit einer höheren Führung in die Pause ging, war auch Phil Stölpe zu verdanken. Der Sechser rettete den Schuss von Daniel Moderau noch auf der Linie (44.).

„Es war ein recht zerfahrenes Spiel“

Nach der Pause dasselbe Bild: Bothel stand tief und setzte auf Konter. Unterstedt lief an und erhöhte durch Bastian Rose, der Denell tunnelte (50.), und erneut Kettenburg per Kopf (61.). Linksaußen Vincent Wuttke machte mit seinem Schuss von der Strafraumkante ins lange Eck den Deckel drauf (69.). „Nach dem 2:0 wurde es schwer, noch was zu machen. Wir haben uns gut verkauft“, fand Bothels Coach Dennis Schlifelner, der noch den Anschluss von Nico Schanowski notierte (73.). „Es war ein recht zerfahrenes Spiel. Das Ergebnis stimmt. Recht zufrieden sind wir aber nicht mit der Leistung“, gab Unterstedts Trainer Patrick Werna zu. Torschütze Wuttke meinte mit Blick auf die für sein Team näher rückende Meisterschaft: „Der Weg wird immer kürzer.“ 15 Punkte fehlen noch zum Titel.