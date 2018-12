JH Wümme kennt keine Gnade – 33:10

Grenz-Giesekes Team ist gegen den Letzten kaum gefordert / „Jetzt kommen die Big-Point-Spiele“

+ Auch Merle Klee (am Ball) hatte des Öfteren leichtes Spiel. Sie traf viermal beim deutlichen Sieg ihres JH Wümme. - Foto: Woelki

Rotenburg - Erst in der 33. Minute (!) war den A-Jugend-Handballerinnen des Tabellenschlusslichts JH MoIn Wesermarsch das erste Feldtor gegen den JH Wümme vergönnt. In der einseitigen Landesligapartie triumphierte der Spitzenreiter deutlich mit 33:10 (12:3) und verteidigte den Platz an der Sonne.