Die Wucht von oben

Rotenburg – Der Blick geht nach oben, und das ist für die Fußballer des Rotenburger SV beim Landesliga-Auswärtsspiel gegen den Aufsteiger VfL Güldenstern Stade am Samstag (15.30 Uhr) nicht rein tabellarisch gemeint. Denn vor allem die Viererkette des Tabellenachten ist schon von Natur aus in der zweiten Etage unterwegs.

„Allein drei Spieler aus der Viererkette sind 1,95 Meter groß. Das ist vor allem bei Standards eine ganz schöne Wucht. Beim 6:3 gegen Ritterhude haben sie drei Treffer durch diese Größenvorteile gemacht“, warnt Rotenburgs Coach Tim Ebersbach vor den formstarken Gastgebern, die zuletzt drei Siege in Folge einfuhren und in der Rückrundentabelle auf Platz drei stehen.

Doch auch der RSV kommt mit vier Siegen aus fünf Spielen in diesem Jahr mit breiter Brust daher. Vor allem das 1:0 gegen den entthronten Tabellenführer TuS Harsefeld hat gezeigt, zu was die Wümme-Elf in der Lage ist. „Die Jungs haben gegen Harsefeld, aber auch gegen Treubund Lüneburg gesehen, dass sie Mannschaften von ganz oben schlagen kann“, meint Ebersbach, der die Arbeit mit seinem Team derzeit spürbar auskostet: „Das ist schon toll. Wir haben 15 bis 16 Spieler, die sich auf einem Niveau bewegen, sodass wir nach Taktik oder dem jeweiligen Gegner aufstellen können.“

Auch für die Begegnung in Stade kündigt der Coach bereits zwei Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche an, will sich aber noch nicht in die Karten schauen lassen. Sicher ist nur, dass Timo Kanigowski nicht dabei ist. Der Defensivmann fällt mit einer starken Fußprellung ebenso aus wie Adrian Chwiendacz (privat verhindert). Yannick Malende war zuletzt für die zweite Mannschaft in der Kreisliga aktiv. Dennoch trifft Ebersbach der Ausfall des Offensivakteurs, der wegen einer Kapselverletzung wohl vier bis sechs Wochen pausieren muss. „Yannick nimmt momentan jede Verletzung mit. Er ist echt frustriert“, informiert der Coach.

ntr