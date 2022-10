Wolverines holen Ex-Coach zurück und ziehen Jugendspieler hoch

Von: Hendrik Denkmann

In Lauerstellung: Die Rotenburg Wolverines starten bereits Ende des Monats in die Preseason der neuen Landesliga-Saison. © Sven Scherl

Die Planungen für die neue Saison laufen bei den Wolverines. Auch aufgrund von vier Abgängen sind die Footballer weiterhin auf der Suche nach neuem Personal.

Rotenburg – Die abgelaufene Debüt-Saison in der Landesliga endete für die Rotenburg Wolverines Mitte September mit Platz zwei zwar erfolgreich, aber ebenso abrupt, da Gegner Emsland United keine Mannschaft mehr voll bekam. Die Lehren wurden schnell gezogen und so starten die Footballer von der Wümme am 30. Oktober mit dem ersten Tryout in der Bodo-Räke-Halle bereits in die neue Spielzeit.

Denn: „Dadurch haben wir jetzt zwei, drei Monate mehr Zeit in der Preseason“, vergleicht Offensive Coordinator Anton Kukuschkin die bevorstehende Vorbereitung mit der Anfang dieses Jahres. Dort hatten sich die Footballer, deren Herren vor Corona als Northern United an den Start gegangen waren, dem TuS Rotenburg angeschlossen, sich einen neuen Namen verpasst und Mitte Januar mit den ersten Tryouts begonnen. „Wir sind mit 13 Leuten gestartet und sind dann rasend gewachsen. Viele alte Spieler kamen zurück, aber sonst bestand der Kader aus 75 Prozent Rookies“, weiß Kukuschkin, der daher mit seinen Trainerkollegen Stefan Amberger (Head-Coach), Michael Müller (Assistant-Coach), Volkhard Schwinge (Quarterback-Coach) und Nicky Frenzel (Defensive Line) „bei den absoluten Basics“ ansetzte.

Sechs Siege und zwei Niederlagen

Das Saisonziel sei es deshalb auch nur gewesen, „irgendwie zu überleben und die Mannschaft nicht abzumelden“, erklärt Trainer-Neuling Kukuschkin. Personell gab es nur beim gewonnenen Saisonauftakt bei den Hannover Grizzlies II (13:0) Engpässe. „Da sind wir nur mit 19 Leuten angereist. Sonst waren wir im Schnitt 30.“ Auch die Punkteausbeute stimmte am Ende der Saison. Sechs Siege bei zwei Niederlagen standen zu Buche. „Wir haben unsere Erwartungen übertroffen und haben die Play-offs nur knapp verpasst“, betont Kukuschkin. Die zwei Pleiten gegen Staffelsieger Soltau Black Sharks seien vor allem der „Unerfahrenheit“ geschuldet gewesen.

Im neuen Jahr solle nun der Aufstieg in die Verbandsliga gelingen. Auch dafür holen die Wolverines Olaf Linkel zurück nach Rotenburg. „Er wird wohl die Offensive Line übernehmen“, verrät Kukuschkin. Linkel stand in selber Position zuletzt bei den Bremen Firebirds in der Oberliga an der Linie. Auch die Herren von der Wümme hatte er bereits zuvor trainiert. Als Spieler wiederum stößt Enrique Kück aus der eigenen Jugend neu hinzu. „Er bringt einen guten Körper mit. Ihn werden wir als Center anlernen“, meint sein künftiger Coach, der jedoch auch vier „schmerzhafte“ Abgänge zu verzeichnen hat. Der bisherige Defensive-Kapitän Simon Evers hört auf. Für den Soldaten Michael Hamann steht ein Auslandseinsatz in Mali vor der Tür, Daniel Erichsen wird von der Bundeswehr aus versetzt. In Josiah Schwinge verlässt zudem der MVP, also der wertvollste Spieler der letzten Saison, die Wolverines. Ihn plagen Schulterprobleme. Zudem beginnt er in Hamburg sein Studium.

Tryouts der Rotenburg Wolverines Auch für die Saison 2023 suchen die Rotenburg Wolverines wieder neues Personal. Daher veranstalten die Footballer am 30. Oktober ein erstes Tryout, das zeitgleich den Saisonauftakt in die neue Landesliga-Spielzeit darstellt. Von 14 bis 16 Uhr haben alle Acht- bis 15-Jährigen in der Bodo-Räke-Halle die Möglichkeit, die Sportart auszuprobieren und für sich kennenzulernen. Für alle Interessierten ab 16 Jahren beginnt das Training direkt im Anschluss an selber Stelle und endet um 19 Uhr.

Um diese Verluste vor allem in der Defensive auszugleichen und neue Spieler zu rekrutieren, setzt das Trainerteam neben den Tryouts auch auf künftige Trainingseinheiten, die sonntags in Zeven stattfinden werden. „Wir wollen unsere Präsenz dort wieder mehr ausbauen. Früher hatten wir viele Spieler von dort“, erinnert sich Kukuschkin. Nach den kommenden Monaten mit zahlreichen Übungseinheiten ist im März gemeinsam mit den Lohne Longhorns ein Trainingslager in Verden geplant. Bis zum Saisonstart, der erfahrungsgemäß im April oder Mai ist, liegt vor Rotenburgs Footballern also noch ein langer Weg.