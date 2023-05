Wolverines feiern zum Auftakt einen 45:26-Heimsieg

Von: Matthias Freese, Hendrik Denkmann

Teilen

Trotz vielfachen Drucks behält Running Back Julian Knapp (Nummer 13) den Football in den Händen. © Freese

Zunächst ist die Defense der Rotenburger noch nicht wach, sie steigert sich aber. David Behrens und Carsten Nack machen letztlich den Deckel drauf.

Rotenburg – Zum Saisonauftakt auf dem Ahe-Sportplatz hatten die Footballer der Rotenburg Wolverines das ganz große „Besteck“ ausgepackt: Rauchbomben beim Einlaufen, hinter der Endzone geparkte Sponsoren-Autos, Moderation und Erklärung über Lautsprecher – da passte der 45:26-Heimsieg in der Landesliga gegen die Hildesheim Invaders II perfekt.

Auch eine Schweigeminute für ihren verstorbenen Förderer Rolf Ludwig gehörte zum Programm, bevor die zahlreichen Spieler der Wolverines zu ihrem Debüt kamen. „Sie haben sich gut eingefügt. Insgesamt war es eine geschlossene Mannschaftsleistung“, lobte Headcoach Stefan Amberger, kritisierte jedoch auch: „Die Offense war schnell wach, die Defense leider nicht. Dadurch haben wir uns einige Touchdowns gefangen.“ Den ersten bereits nach wenigen Minuten. Da die Gäste den Extrapunkt verpassten, gingen die Wolverines im Gegenzug mit 7:6 in Führung. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kam nun auch die Defense-Abteilung der Wümmestädter besser rein. Ebenso effektiv zeigte sich ihr Pendant, sodass nach einem weiteren Touchdown der Gastgeber erst kurz vor dem Ende des zweiten Quarters zwei weitere Punkte hinzukamen. Rotenburgs Abwehr brachte den Hildesheimer Ballträger in seiner eigenen Endzone zu Fall. Hildesheim konterte wenig später mit einem Touchdown und verkürzte den Abstand wieder um sechs Punkte – und das nur wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff.

Zunächst nicht wach: Die Defense der Wolverines packt wie in dieser Szene erst im Laufe der Partie richtig zu. © Freese

„Die strategischen Korrekturen der Coaches in der Kabine zahlten sich gleich zu Beginn des dritten Quarters aus“, beobachtete Vorstandsmitglied Constanze Fuchs-Darley. Nach einem Sieben-Yard-Pass von Quarterback Bjarne Mohr lief Malte Brandt weitere 13 Yards in Richtung Invaders-Endzone, bevor er ins Aus geschoben wurde. Von dieser aussichtsreichen Feldposition aus setzten die Wolverines ihren Drive fort und schlossen ihn mit dem nächsten Touchdown ab – inklusive zwei Zusatzpunkten, weil sie den Ball nicht zwischen den Torpfosten hindurchgeschossen hatten, sondern ihn ein zweites Mal über die Linie in die Endzone getragen hatten. Hildesheim konterte wenig später mit einem Touchdown. Allerdings fanden die Gastgeber auch hierauf eine Antwort: David Behrens und Carsten Nack führten das Spielgerät zwei weitere Male in die Endzone und lenkten die Partie damit endgültig in Richtung des ersten Heimsieges.